В Екатеринбурге судебные приставы на 15 суток закрыли опасную заправку на улице Шефской, 115, из-за нарушений пожарной безопасности. На ней не было систем противопожарной защиты и приборов контроля, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области.
«В ходе проверки надзорными органами установлено, что заправочная станция не оборудована системами противопожарной защиты, отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Также на заправке не было приборов для контроля заземления и были выявлены иные нарушения.
Орджоникидзевский райсуд признал организацию виновной и назначил наказание в виде приостановления деятельности заправки. Приставы также предупредили руководителя компании об ответственности за незаконное возобновление работы.
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