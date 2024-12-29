В Екатеринбурге на Широкой речке вечером 30 декабря затопило улицу Евгения Савкова. На канализационно-насосной станции произошла авария, из-за чего содержимое вылилось наружу, сообщили URA.RU в пресс-службе МУП «Водоканал» Екатеринбурга.
«На канализационно-насосной станции произошла авария», — сообщили представители организации. Сейчас на месте работает бригада, устраняющая проблему. Вскоре уровень воды должен опуститься, а ситуация нормализоваться.
На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Короче, Екатеринбург», заметно, что вода доходит до фар машин, пересекающих улицу. Одному авто уже не удалось проехать затопленный участок — оно встало посередине улицы с аварийным сигналом.
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