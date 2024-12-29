29 декабря 2024

В Екатеринбурге улицу затопило водой из канализации. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вода доходит до фар автомобилей (архивное фото)
Вода доходит до фар автомобилей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Широкой речке вечером 30 декабря затопило улицу Евгения Савкова. На канализационно-насосной станции произошла авария, из-за чего содержимое вылилось наружу, сообщили URA.RU в пресс-службе МУП «Водоканал» Екатеринбурга.

«На канализационно-насосной станции произошла авария», — сообщили представители организации. Сейчас на месте работает бригада, устраняющая проблему. Вскоре уровень воды должен опуститься, а ситуация нормализоваться.

На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Короче, Екатеринбург», заметно, что вода доходит до фар машин, пересекающих улицу. Одному авто уже не удалось проехать затопленный участок — оно встало посередине улицы с аварийным сигналом.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на Широкой речке вечером 30 декабря затопило улицу Евгения Савкова. На канализационно-насосной станции произошла авария, из-за чего содержимое вылилось наружу, сообщили URA.RU в пресс-службе МУП «Водоканал» Екатеринбурга. «На канализационно-насосной станции произошла авария», — сообщили представители организации. Сейчас на месте работает бригада, устраняющая проблему. Вскоре уровень воды должен опуститься, а ситуация нормализоваться. На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Короче, Екатеринбург», заметно, что вода доходит до фар машин, пересекающих улицу. Одному авто уже не удалось проехать затопленный участок — оно встало посередине улицы с аварийным сигналом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...