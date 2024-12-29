Hummer-встреча была организована впервые (архивное фото)
По центру Екатеринбурга 29 декабря проехала колонна дорогих машин. Владельцы автомобилей решили организовать Hummer-встречу. Об этом URA.RU рассказал один из участников.
«Я владею Hummer H2 с 2017 года. Было у нас сообщество любителей американских авто, решили собраться под конец года. Все вместе прокатились по городу», — поделился собеседник.
Такая встреча была организована впервые. Автолюбители захотели встретиться все вместе перед Новым годом.
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