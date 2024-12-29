29 декабря 2024
28 декабря 2024

По центру Екатеринбурга прокатилась колонна дорогих внедорожников. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Майк Тайсон и Константин Цзю в Екатеринбурге, инвалид, партия единая россия, хаммер, hummer
Hummer-встреча была организована впервые (архивное фото) Фото:

По центру Екатеринбурга 29 декабря проехала колонна дорогих машин. Владельцы автомобилей решили организовать Hummer-встречу. Об этом URA.RU рассказал один из участников.

«Я владею Hummer H2 с 2017 года. Было у нас сообщество любителей американских авто, решили собраться под конец года. Все вместе прокатились по городу», — поделился собеседник.

Такая встреча была организована впервые. Автолюбители захотели встретиться все вместе перед Новым годом.

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По центру Екатеринбурга 29 декабря проехала колонна дорогих машин. Владельцы автомобилей решили организовать Hummer-встречу. Об этом URA.RU рассказал один из участников. «Я владею Hummer H2 с 2017 года. Было у нас сообщество любителей американских авто, решили собраться под конец года. Все вместе прокатились по городу», — поделился собеседник. Такая встреча была организована впервые. Автолюбители захотели встретиться все вместе перед Новым годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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