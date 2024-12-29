Развлечения Интересное По центру Екатеринбурга прокатилась колонна дорогих внедорожников. Видео 30 декабря 2024 в 02:16 Размер текста - 17 + Hummer-встреча была организована впервые (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По центру Екатеринбурга 29 декабря проехала колонна дорогих машин. Владельцы автомобилей решили организовать Hummer-встречу. Об этом URA.RU рассказал один из участников. «Я владею Hummer H2 с 2017 года. Было у нас сообщество любителей американских авто, решили собраться под конец года. Все вместе прокатились по городу», — поделился собеседник. Такая встреча была организована впервые. Автолюбители захотели встретиться все вместе перед Новым годом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! По центру Екатеринбурга 29 декабря проехала колонна дорогих машин. Владельцы автомобилей решили организовать Hummer-встречу. Об этом URA.RU рассказал один из участников. «Я владею Hummer H2 с 2017 года. Было у нас сообщество любителей американских авто, решили собраться под конец года. Все вместе прокатились по городу», — поделился собеседник. Такая встреча была организована впервые. Автолюбители захотели встретиться все вместе перед Новым годом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям