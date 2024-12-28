28 декабря 2024

Свердловские полицейские обстреляли машину пьяного водителя без прав. Фото

В Сысерти полицейские выстрелили по колесам авто водителя во время погони
© Служба новостей «URA.RU»
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После выстрелов по колесам машина остановилась
После выстрелов по колесам машина остановилась Фото:

В Сысерти (Свердловская область) ночью 27 декабря сотрудники ДПС обстреляли колеса ВАЗ-1111, который уехал от силовиков после требования остановиться. За рулем машины оказался нетрезвый 18-летний водитель без прав, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции региона.

«В ходе погони водитель „Оки“, двигаясь на высокой скорости на оживленных участках дороги, неоднократно совершал резкие развороты и перестроения… Выбрав безопасный участок на подъезде к Екатеринбургу от М-5 „Урал“, инспектор ДПС сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем прицельные по колесам, в результате которых автомобиль остановился», — говорится в telegram-канале ведомства.

Машиной управлял житель поселка Октябрьский Каменского района без водительского удостоверения. Состояние алкогольного опьянения подтвердило освидетельствование. В отношении молодого человека составлено пять административных материалов. Его арестовали на 10 суток, и грозит еще один на 15, а также крупные штрафы.

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В Сысерти (Свердловская область) ночью 27 декабря сотрудники ДПС обстреляли колеса ВАЗ-1111, который уехал от силовиков после требования остановиться. За рулем машины оказался нетрезвый 18-летний водитель без прав, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции региона. «В ходе погони водитель „Оки“, двигаясь на высокой скорости на оживленных участках дороги, неоднократно совершал резкие развороты и перестроения… Выбрав безопасный участок на подъезде к Екатеринбургу от М-5 „Урал“, инспектор ДПС сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем прицельные по колесам, в результате которых автомобиль остановился», — говорится в telegram-канале ведомства. Машиной управлял житель поселка Октябрьский Каменского района без водительского удостоверения. Состояние алкогольного опьянения подтвердило освидетельствование. В отношении молодого человека составлено пять административных материалов. Его арестовали на 10 суток, и грозит еще один на 15, а также крупные штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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