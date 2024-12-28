В Сысерти (Свердловская область) ночью 27 декабря сотрудники ДПС обстреляли колеса ВАЗ-1111, который уехал от силовиков после требования остановиться. За рулем машины оказался нетрезвый 18-летний водитель без прав, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции региона.
«В ходе погони водитель „Оки“, двигаясь на высокой скорости на оживленных участках дороги, неоднократно совершал резкие развороты и перестроения… Выбрав безопасный участок на подъезде к Екатеринбургу от М-5 „Урал“, инспектор ДПС сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем прицельные по колесам, в результате которых автомобиль остановился», — говорится в telegram-канале ведомства.
Машиной управлял житель поселка Октябрьский Каменского района без водительского удостоверения. Состояние алкогольного опьянения подтвердило освидетельствование. В отношении молодого человека составлено пять административных материалов. Его арестовали на 10 суток, и грозит еще один на 15, а также крупные штрафы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!