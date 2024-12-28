На борту «Уральских авиалиний» пассажир напал на стюардессу

Пассажир рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» U6 93 из Москвы в Читу напал на стюардессу и пассажира самолета. Пилот вынужден был посадить самолет в Омске, где мужчину встретили правоохранители, сообщает telegram-канал «Авиаторщина».
«Один из пассажиров напал на стюардессу, угрожал убить ее и насильно удерживал в заднем вестибюле. Вскоре неадекват переключился на пассажиров: одному из них он скрутил руки за спиной и повел его к переднему вестибюлю», — говорится в сообщении.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили каналу, что перед приземлением в Омске мужчину связали средствами сдерживания и посадили на кресло при помощи четырех пассажиров. На месте стоянки его забрали силовики, и после трехчасовой задержки самолет вылетел в Читу.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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