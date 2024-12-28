28 декабря 2024

На борту «Уральских авиалиний» пассажир напал на стюардессу

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет, летевший в Читу, вынужденно приземлился в Омске
Самолет, летевший в Читу, вынужденно приземлился в Омске Фото:

Пассажир рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» U6 93 из Москвы в Читу напал на стюардессу и пассажира самолета. Пилот вынужден был посадить самолет в Омске, где мужчину встретили правоохранители, сообщает telegram-канал «Авиаторщина».

«Один из пассажиров напал на стюардессу, угрожал убить ее и насильно удерживал в заднем вестибюле. Вскоре неадекват переключился на пассажиров: одному из них он скрутил руки за спиной и повел его к переднему вестибюлю», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили каналу, что перед приземлением в Омске мужчину связали средствами сдерживания и посадили на кресло при помощи четырех пассажиров. На месте стоянки его забрали силовики, и после трехчасовой задержки самолет вылетел в Читу.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Пассажир рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» U6 93 из Москвы в Читу напал на стюардессу и пассажира самолета. Пилот вынужден был посадить самолет в Омске, где мужчину встретили правоохранители, сообщает telegram-канал «Авиаторщина». «Один из пассажиров напал на стюардессу, угрожал убить ее и насильно удерживал в заднем вестибюле. Вскоре неадекват переключился на пассажиров: одному из них он скрутил руки за спиной и повел его к переднему вестибюлю», — говорится в сообщении. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили каналу, что перед приземлением в Омске мужчину связали средствами сдерживания и посадили на кресло при помощи четырех пассажиров. На месте стоянки его забрали силовики, и после трехчасовой задержки самолет вылетел в Читу. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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