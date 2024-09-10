Посольство Таджикистана посоветовало согражданам не ездить в Россию

Жителям Таджикистана посоветовали ограничить свои поездки в Россию. С такой просьбой выступило посольство республики.
«Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что такое решение принято ввиду усиления контроля въезда для иностранных граждан через госграницу.
Ранее в МВД России заявили, что в стране нелегально находятся около 630 тысяч мигрантов. Уточняется, что большинство из них являются уроженцами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, передает RT. Директор первого департамента стран СНГ Микаэл Агасандян заявил, что Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы. По его словам, сотрудничество со странами СНГ в миграционной сфере для России одно из приоритетных.
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Жителям Таджикистана посоветовали ограничить свои поездки в Россию. С такой просьбой выступило посольство республики. «Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что такое решение принято ввиду усиления контроля въезда для иностранных граждан через госграницу. Ранее в МВД России заявили, что в стране нелегально находятся около 630 тысяч мигрантов. Уточняется, что большинство из них являются уроженцами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, передает RT. Директор первого департамента стран СНГ Микаэл Агасандян заявил, что Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы. По его словам, сотрудничество со странами СНГ в миграционной сфере для России одно из приоритетных.