Посольство Таджикистана посоветовало согражданам не ездить в Россию

10 сентября 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Жителям Таджикистана посоветовали ограничить поездки в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителям Таджикистана посоветовали ограничить свои поездки в Россию. С такой просьбой выступило посольство республики. «Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что такое решение принято ввиду усиления контроля въезда для иностранных граждан через госграницу. Ранее в МВД России заявили, что в стране нелегально находятся около 630 тысяч мигрантов. Уточняется, что большинство из них являются уроженцами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, передает RT. Директор первого департамента стран СНГ Микаэл Агасандян заявил, что Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы. По его словам, сотрудничество со странами СНГ в миграционной сфере для России одно из приоритетных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Таджикистана посоветовали ограничить свои поездки в Россию. С такой просьбой выступило посольство республики. «Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что такое решение принято ввиду усиления контроля въезда для иностранных граждан через госграницу. Ранее в МВД России заявили, что в стране нелегально находятся около 630 тысяч мигрантов. Уточняется, что большинство из них являются уроженцами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, передает RT. Директор первого департамента стран СНГ Микаэл Агасандян заявил, что Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы. По его словам, сотрудничество со странами СНГ в миграционной сфере для России одно из приоритетных.