Посольство Таджикистана посоветовало согражданам не ездить в Россию

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Михаил Мишустин с визитом в Душанбе. Душанбе, душанбе, таджикистан
Жителям Таджикистана посоветовали ограничить поездки в Россию Фото:

Жителям Таджикистана посоветовали ограничить свои поездки в Россию. С такой просьбой выступило посольство республики.

«Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что такое решение принято ввиду усиления контроля въезда для иностранных граждан через госграницу.

Ранее в МВД России заявили, что в стране нелегально находятся около 630 тысяч мигрантов. Уточняется, что большинство из них являются уроженцами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, передает RT. Директор первого департамента стран СНГ Микаэл Агасандян заявил, что Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы. По его словам, сотрудничество со странами СНГ в миграционной сфере для России одно из приоритетных.

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Жителям Таджикистана посоветовали ограничить свои поездки в Россию. С такой просьбой выступило посольство республики. «Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что такое решение принято ввиду усиления контроля въезда для иностранных граждан через госграницу. Ранее в МВД России заявили, что в стране нелегально находятся около 630 тысяч мигрантов. Уточняется, что большинство из них являются уроженцами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, передает RT. Директор первого департамента стран СНГ Микаэл Агасандян заявил, что Россия открыта для граждан других стран, которые соблюдают законы. По его словам, сотрудничество со странами СНГ в миграционной сфере для России одно из приоритетных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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