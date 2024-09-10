В Челябинской области водитель иномарки протаранил шесть припаркованных машин. Фото

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Машины получили технические повреждения
Машины получили технические повреждения Фото:

В Озерске Челябинской области на шоссе произошло массовое ДТП с участием шести припаркованных автомобилей. Водитель иномарки Lifan протаранил машины и получил травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

«На шоссе Озерское 10 сентября водитель, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем марки Lifan, по предварительным данным, совершил столкновение с шестью припаркованными автомобилями. В результате данного ДТП транспортные средства технически повреждены, а водитель иномарки получил телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе.

Мужчину доставили в травматологическое отделение больницы Озерска. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Также Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и внимательности на дороге.

Виновник ДТП получил травмы
Виновник ДТП получил травмы
Фото:

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В Озерске Челябинской области на шоссе произошло массовое ДТП с участием шести припаркованных автомобилей. Водитель иномарки Lifan протаранил машины и получил травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области. «На шоссе Озерское 10 сентября водитель, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем марки Lifan, по предварительным данным, совершил столкновение с шестью припаркованными автомобилями. В результате данного ДТП транспортные средства технически повреждены, а водитель иномарки получил телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе. Мужчину доставили в травматологическое отделение больницы Озерска. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Также Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и внимательности на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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