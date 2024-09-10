В Озерске Челябинской области на шоссе произошло массовое ДТП с участием шести припаркованных автомобилей. Водитель иномарки Lifan протаранил машины и получил травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.
«На шоссе Озерское 10 сентября водитель, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем марки Lifan, по предварительным данным, совершил столкновение с шестью припаркованными автомобилями. В результате данного ДТП транспортные средства технически повреждены, а водитель иномарки получил телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе.
Мужчину доставили в травматологическое отделение больницы Озерска. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Также Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростного режима и внимательности на дороге.
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