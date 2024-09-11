Власти Нижнего Тагила расселили всех жильцов разрушенной пятиэтажки

11 сентября 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

На расселение жильцов власти потратили более 300 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле Свердловской области завершили расселение всех жильцов разрушенной пятиэтажки на улице Сибирской, 81 в новые квартиры. На это было выделено более 300 миллионов рублей. О проделанной работе отчиталась горадминистрация. «67 собственников уже оформляют документы на новое жилье, которое они для себя подобрали. А 44 семьи уже провели сделки и занимаются переездом», — передает пресс-служба мэрии слова начальника управления по учету и распределению жилья Виктории Пыриной. Она отметила, что большинство горожан покупают жилье неподалеку от старого дома. Из резервного фонда правительства Свердловской области бюджету города на расселение было выделено 316,2 млн рублей. Пункт временного размещения граждан, который развернули в ведомственной гостинице «Уралвагонзавода», завершит свою работу 15 сентября. Взрыв в тагильской многоэтажке случился 1 августа. Во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Они сейчас под домашним арестом. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле Свердловской области завершили расселение всех жильцов разрушенной пятиэтажки на улице Сибирской, 81 в новые квартиры. На это было выделено более 300 миллионов рублей. О проделанной работе отчиталась горадминистрация. «67 собственников уже оформляют документы на новое жилье, которое они для себя подобрали. А 44 семьи уже провели сделки и занимаются переездом», — передает пресс-служба мэрии слова начальника управления по учету и распределению жилья Виктории Пыриной. Она отметила, что большинство горожан покупают жилье неподалеку от старого дома. Из резервного фонда правительства Свердловской области бюджету города на расселение было выделено 316,2 млн рублей. Пункт временного размещения граждан, который развернули в ведомственной гостинице «Уралвагонзавода», завершит свою работу 15 сентября. Взрыв в тагильской многоэтажке случился 1 августа. Во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Они сейчас под домашним арестом. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.