ВСУ признались в использовании дронов с расплавленным металлом

11 сентября 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

В ВСУ подтвердили использование дронов с расплавленным металлом, температура которого при реакции достигает 2,200 градусов Цельсия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине 60-я отдельная механизированная бригада использует БПЛА с расплавленным металлом. Об этом сообщает телеканал NBC News. Телеканал CNN ранее сообщил, что Киев начал применять дроны, оснащенные технологией, разработанной в Германии в конце 19 века и использовавшейся во времена Первой и Второй мировых войн. Эти дроны оснащены расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая при реакции достигает температуры 2,200 градусов Цельсия. «На прошлой неделе украинские войска опубликовали видео, на которых видно, как дроны сбрасывают воспламеняющуюся субстанцию… Министерство обороны Украины не стало комментировать NBC News использование этих дронов, но 60-я отдельная механизированная бригада подтвердила, что использует их», — передает телеканал . Отмечается, что эта технология позволяет ВСУ осуществлять атаки с использованием высокотемпературных веществ. Они способны причинить значительный урон оборудованию и инфраструктуре. Ранее в Минобороны РФ сообщили о разработке новой серии БПЛА, которые будут оборудованы подвесными огнеметами, термобарическими и зажигательными боеприпасами. Данные беспилотники, включающие в себя как мультикоптеры, так и дроны самолетного типа, предназначены для войск радиационной, химической и биологической защиты. Они способны наносить удары по противнику из воздуха благодаря модернизированным противопехотным огнеметам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине 60-я отдельная механизированная бригада использует БПЛА с расплавленным металлом. Об этом сообщает телеканал NBC News. Телеканал CNN ранее сообщил, что Киев начал применять дроны, оснащенные технологией, разработанной в Германии в конце 19 века и использовавшейся во времена Первой и Второй мировых войн. Эти дроны оснащены расплавленной смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая при реакции достигает температуры 2,200 градусов Цельсия. «На прошлой неделе украинские войска опубликовали видео, на которых видно, как дроны сбрасывают воспламеняющуюся субстанцию… Министерство обороны Украины не стало комментировать NBC News использование этих дронов, но 60-я отдельная механизированная бригада подтвердила, что использует их», — передает телеканал. Отмечается, что эта технология позволяет ВСУ осуществлять атаки с использованием высокотемпературных веществ. Они способны причинить значительный урон оборудованию и инфраструктуре. Ранее в Минобороны РФ сообщили о разработке новой серии БПЛА, которые будут оборудованы подвесными огнеметами, термобарическими и зажигательными боеприпасами. Данные беспилотники, включающие в себя как мультикоптеры, так и дроны самолетного типа, предназначены для войск радиационной, химической и биологической защиты. Они способны наносить удары по противнику из воздуха благодаря модернизированным противопехотным огнеметам.