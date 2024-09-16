В Златоусте (Челябинская область) построили новый мост через реку Тесьма. Как заявил мэр Олег Решетников, объект смонтировали в районе улицы Фадеева.
«Мост свяжет Кировский поселок, который географически „отсечен“ Тесьмой от улицы Фадеева, с остановками общественного транспорта, социальными учреждениями.
«Это важный и значимый объект. Он свяжет Кировский поселок, который географически 'отсечен' Тесьмой от улицы Фадеева, с остановками общественного транспорта, социальными учреждениями. Для повседневной жизни решение вопроса имеет колоссальное значение», — подчеркнул Решетников.
Подрядная организация выполнила большую часть работ, включая устройство железобетонного основания и изменение направления русла реки. В настоящее время осталось уложить асфальт и установить металлические барьерные ограждения. Мост будет полностью готов к концу октября, что обеспечит безопасность движения и транспортную доступность для жителей.
Старый мост через реку Тесьма был признан аварийным в 2019 году и закрыт для движения пешеходов и транспорта. В результате из местного бюджета были выделены средства на строительство новой конструкции. На период строительства был организован объездной путь и обходные маршруты для пешеходов.
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