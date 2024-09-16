В Челябинске открылся центр отражения кибератак

В Челябинске открылся центр мониторинга и реагирования на кибератаки. Как URA.RU 16 сентября рассказали в пресс-службе компании «МТС RED», филиал московской структуры будет выявлять киберугрозы и блокировать действия хакеров.
«Внешний центр мониторинга позволит компаниям оперативно выявлять киберугрозы и обходиться без найма собственного штата специалистов. „, — рассказал техдиректор центра Ильназ Гатауллин.
Челябинский филиал будет работать с организациями из сфер телекоммуникаций, промышленности, финансов, ретейла, медицины и других секторов экономики. Предприятия смогут круглосуточно отражать угрозы. По стране с начала года компания отразила около 50 тысяч хакерских атак, что на 57% больше уровня 2023 года. Наибольшая доля высококритичных атак (69%) пришлась на критическую информационную инфраструктуру. Также заметные доли серьезных атак пришлись на СМИ (12%) и ИТ-компании (10%).
В ходе работы новый центр начнет сотрудничество с челябинскими вузами. Целью будет подготовка специалистов в сфере информационной безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!