В Челябинске открылся центр отражения кибератак

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Челябинский центр спасет бизнес от хакеров
Челябинский центр спасет бизнес от хакеров Фото:

В Челябинске открылся центр мониторинга и реагирования на кибератаки. Как URA.RU 16 сентября рассказали в пресс-службе компании «МТС RED», филиал московской структуры будет выявлять киберугрозы и блокировать действия хакеров.

«Внешний центр мониторинга позволит компаниям оперативно выявлять киберугрозы и обходиться без найма собственного штата специалистов. „, — рассказал техдиректор центра Ильназ Гатауллин.

Челябинский филиал будет работать с организациями из сфер телекоммуникаций, промышленности, финансов, ретейла, медицины и других секторов экономики. Предприятия смогут круглосуточно отражать угрозы. По стране с начала года компания отразила около 50 тысяч хакерских атак, что на 57% больше уровня 2023 года. Наибольшая доля высококритичных атак (69%) пришлась на критическую информационную инфраструктуру. Также заметные доли серьезных атак пришлись на СМИ (12%) и ИТ-компании (10%).

В ходе работы новый центр начнет сотрудничество с челябинскими вузами. Целью будет подготовка специалистов в сфере информационной безопасности.

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В Челябинске открылся центр мониторинга и реагирования на кибератаки. Как URA.RU 16 сентября рассказали в пресс-службе компании «МТС RED», филиал московской структуры будет выявлять киберугрозы и блокировать действия хакеров. «Внешний центр мониторинга позволит компаниям оперативно выявлять киберугрозы и обходиться без найма собственного штата специалистов. „, — рассказал техдиректор центра Ильназ Гатауллин. Челябинский филиал будет работать с организациями из сфер телекоммуникаций, промышленности, финансов, ретейла, медицины и других секторов экономики. Предприятия смогут круглосуточно отражать угрозы. По стране с начала года компания отразила около 50 тысяч хакерских атак, что на 57% больше уровня 2023 года. Наибольшая доля высококритичных атак (69%) пришлась на критическую информационную инфраструктуру. Также заметные доли серьезных атак пришлись на СМИ (12%) и ИТ-компании (10%). В ходе работы новый центр начнет сотрудничество с челябинскими вузами. Целью будет подготовка специалистов в сфере информационной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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