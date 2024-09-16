Челябинским предприятиям государство возместит половину затрат на производство

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Павел Киселев объявил о конкурсе грантов для предприятий
Павел Киселев объявил о конкурсе грантов для предприятий Фото:

В Челябинске проводится отбор предприятий для получения грантов на возмещение до половины затрат на производство. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«С 3 сентября до 2 октября государственным фондом развития промышленности Челябинской области проводится отбор промышленных кластеров на получение региональных грантов. Это позволит предприятиям, включенным в кластер, возместить часть затрат на производство в размере до 50% потраченных средств, но не более 20 миллионов рублей на одного участника», — цитируют в пресс-службе вице-спикера заксобрания Павла Киселева.

В пресс-службе добавили, что региональным бюджетом в этом году на гранты для промышленных кластеров предусмотрено 70 миллионов рублей. На выездном заседании комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию в сентябре депутаты заксобрания отметили своевременность, важность и востребованность этой меры поддержки.

Челябинская область входит в ТОП-10 по количеству промышленных кластеров среди регионов РФ. Предприятия, объединенные в кластеры, оперативно запускают новые производства и реализуют инвестпроекты, направленные на выпуск высокотехнологичной импортозамещающей продукции.

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В Челябинске проводится отбор предприятий для получения грантов на возмещение до половины затрат на производство. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «С 3 сентября до 2 октября государственным фондом развития промышленности Челябинской области проводится отбор промышленных кластеров на получение региональных грантов. Это позволит предприятиям, включенным в кластер, возместить часть затрат на производство в размере до 50% потраченных средств, но не более 20 миллионов рублей на одного участника», — цитируют в пресс-службе вице-спикера заксобрания Павла Киселева. В пресс-службе добавили, что региональным бюджетом в этом году на гранты для промышленных кластеров предусмотрено 70 миллионов рублей. На выездном заседании комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию в сентябре депутаты заксобрания отметили своевременность, важность и востребованность этой меры поддержки. Челябинская область входит в ТОП-10 по количеству промышленных кластеров среди регионов РФ. Предприятия, объединенные в кластеры, оперативно запускают новые производства и реализуют инвестпроекты, направленные на выпуск высокотехнологичной импортозамещающей продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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