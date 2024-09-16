Челябинским предприятиям государство возместит половину затрат на производство

В Челябинске проводится отбор предприятий для получения грантов на возмещение до половины затрат на производство. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания региона.
«С 3 сентября до 2 октября государственным фондом развития промышленности Челябинской области проводится отбор промышленных кластеров на получение региональных грантов. Это позволит предприятиям, включенным в кластер, возместить часть затрат на производство в размере до 50% потраченных средств, но не более 20 миллионов рублей на одного участника», — цитируют в пресс-службе вице-спикера заксобрания Павла Киселева.
В пресс-службе добавили, что региональным бюджетом в этом году на гранты для промышленных кластеров предусмотрено 70 миллионов рублей. На выездном заседании комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию в сентябре депутаты заксобрания отметили своевременность, важность и востребованность этой меры поддержки.
Челябинская область входит в ТОП-10 по количеству промышленных кластеров среди регионов РФ. Предприятия, объединенные в кластеры, оперативно запускают новые производства и реализуют инвестпроекты, направленные на выпуск высокотехнологичной импортозамещающей продукции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!