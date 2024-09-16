Главный поставщик танков для СВО массово набирает сотрудников

В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» массово ищет новых сотрудников

17 сентября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

На «Уралвагонзавод» требуются специалисты самых разных профессий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Производитель бронетанковой техники «Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил, Свердловская область) опубликовал за месяц 61 новую вакансию. Предприятие в поиске как специалистов по документальной работе, так и рабочих инженерных направлений, обещая платить до 330 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте HeadHunter. В частности на завод приглашают машиниста крана (работа вахтовым методом, зарплата — 330 тысяч рублей), операторов станков с программным управлением (от 125 тысяч рублей), инженера-конструктора (от 80 тысяч рублей), обрубщика неровностей на трубах и деталях (от 75 до 160 тысяч рублей и выше), кузнеца (зарплата до 150 тысяч рублей), аппаратчика воздухоразделения (от 100 тысяч рублей) и ведущего специалиста по социологическим исследованиям (от 60 тысяч рублей). Работодатель предлагает помощь с жильем для иногородних, программу софинансирования процентов по ипотеке, полный социальный пакет и прохождение медосмотра за свой счет. «Уралвагонзавод» является одним из крупнейших в мире производителей бронетанковой техники и одним из лидеров в стране по производству грузовых вагонов для железных дорог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производитель бронетанковой техники «Уралвагонзавод» (УВЗ, Нижний Тагил, Свердловская область) опубликовал за месяц 61 новую вакансию. Предприятие в поиске как специалистов по документальной работе, так и рабочих инженерных направлений, обещая платить до 330 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте HeadHunter. В частности на завод приглашают машиниста крана (работа вахтовым методом, зарплата — 330 тысяч рублей), операторов станков с программным управлением (от 125 тысяч рублей), инженера-конструктора (от 80 тысяч рублей), обрубщика неровностей на трубах и деталях (от 75 до 160 тысяч рублей и выше), кузнеца (зарплата до 150 тысяч рублей), аппаратчика воздухоразделения (от 100 тысяч рублей) и ведущего специалиста по социологическим исследованиям (от 60 тысяч рублей). Работодатель предлагает помощь с жильем для иногородних, программу софинансирования процентов по ипотеке, полный социальный пакет и прохождение медосмотра за свой счет. «Уралвагонзавод» является одним из крупнейших в мире производителей бронетанковой техники и одним из лидеров в стране по производству грузовых вагонов для железных дорог.