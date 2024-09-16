В Гайнском округе депутаты избрали спикера местной думы

Илья Ковалев избран председателем думы Гайнского муниципального округа
Председателем думы Гайнского муниципального округа Пермского края избран Илья Ковалев. Об этом сообщается в telegram-канале Совета муниципалитетов края «На местах».
«Председателем Думы Гайнского округа избран Илья Ковалев», — сообщается в telegram-канале. Ковалев является индивидуальным предпринимателем, он возглавлял думу округа первого созыва в 2019-2024 годах.
Помимо этого, Ковалев делегирован в состав Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья. Выборы в думу Гайнского округа проходили в единый день голосования 6-8 сентября.
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