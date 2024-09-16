16 сентября 2024

В Гайнском округе депутаты избрали спикера местной думы

В Гайнском округе предприниматель Илья Ковалев вновь возглавил местную думу
© Служба новостей «URA.RU»
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Илья Ковалев избран председателем думы Гайнского муниципального округа
Илья Ковалев избран председателем думы Гайнского муниципального округа Фото:

Председателем думы Гайнского муниципального округа Пермского края избран Илья Ковалев. Об этом сообщается в telegram-канале Совета муниципалитетов края «На местах».

«Председателем Думы Гайнского округа избран Илья Ковалев», — сообщается в telegram-канале. Ковалев является индивидуальным предпринимателем, он возглавлял думу округа первого созыва в 2019-2024 годах.

Помимо этого, Ковалев делегирован в состав Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья. Выборы в думу Гайнского округа проходили в единый день голосования 6-8 сентября.

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Председателем думы Гайнского муниципального округа Пермского края избран Илья Ковалев. Об этом сообщается в telegram-канале Совета муниципалитетов края «На местах». «Председателем Думы Гайнского округа избран Илья Ковалев», — сообщается в telegram-канале. Ковалев является индивидуальным предпринимателем, он возглавлял думу округа первого созыва в 2019-2024 годах. Помимо этого, Ковалев делегирован в состав Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья. Выборы в думу Гайнского округа проходили в единый день голосования 6-8 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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