В суде ХМАО выступили свидетели по делу экс-депутата о краже бюджетных денег

Свидетели в суде Ханты-Мансийского районного суда не подтвердили сведения о том, что депутат думы Югорска и глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Беккер получил субсидию на выкорчевывание пней под сельхозугодья, но якобы не произвел работы. Об этом сообщает журналист URA.RU из зала судебного заседания.
«Нами проводился осмотр земельного участка на „зеленой зоне“. [Нам было необходимо] проехать на зеленую зону и сфотографировать участок для того, чтобы предъявить, есть там мусор или нет. […] Мусора не было», — рассказала Оксана Козаченко, которая на тот момент занимала должность главного специалиста по охране окружающей среды департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации Югорска.
Эту же информацию в суде подтвердили и другие свидетели. Петр Ушаков, который проводил вырубку на территории сельхозучастка будучи на тот момент заместителем гендиректора ООО «Тайга» и Иван Торлопов, участковый лесничий, который проводил экспертизу по выкорчевыванию леса. Все трое свидетелей подтвердили, что работы, на которые выделялась субсидия, были проведены. По мнению стороны защиты, это также опровергает версию обвинения о том, что бывший заместитель департамента промышленности ХМАО Андрей Шиповалов якобы незаконно выдал субсидию Беккеру. Шиповалов в настоящий момент тоже находится на скамье подсудимых.
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