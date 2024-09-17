Участниц группы Pussy Riot объявили в розыск

Участницы женской панк-рок-группы Pussy Riot Ольга Борисова, Алина Петрова, Диана Буркот и Тасо Плетнер объявлены в розыск по уголовной статье. Это следует из розыскной базы МВД России.
«Борисова Ольга Валерьевна. 18.09.1994. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе ведомства, приведенной ТАСС. По их данным, аналогичные карточки также значатся на остальных участниц.
Не уточняется, по какой именно статье они разыскиваются. Уголовное дело может быть связано с финансированием терроризма, отметили в агентстве со ссылкой на правоохранительные органы.
В марте 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам и 15 суткам колонии еще одну участницу Pussy Riot, Людмилу (Люсю) Штейн, по делу о фейках о ВС РФ. 7 ноября 2023 ее заочно арестовали. Штейн объявлена в международный розыск, пишет RT.
Панк-рок-группа Pussy Riot не имеет постоянного состава, но всегда состоит только из женщин, действуя в условиях анонимности. Она проводит свои выступления в виде несанкционированных акций в общественных местах. Одной из самых ярких таких акций стало выступление против президента РФ Владимира Путина, проведенное группой в храме Христа Спасителя в Москве. В результате был запущен уголовный процесс по обвинению в хулиганстве, он получил название «Дело Pussy Riot». В результате несколько участниц группы были приговорены к колонии общего режима, но вышли досрочно по амнистии в честь 20-летия Конституции.
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