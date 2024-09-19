Челябинскому туристу компенсировали вылет в Дубай, не состоявшийся из-за ошибки в загранпаспорте

В Челябинске турист получил компенсацию за ошибку в загранпаспорте

19 сентября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Ошибка в паспорте привела к задержке вылета на сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Турист из Челябинска добился компенсации за вылет на отдых в Дубай (ОАЭ), не состоявшийся вовремя из-за ошибки в загранпаспорте. Как 19 сентября URA.RU рассказал юрист Игорь Косицын, путешественнику из бюджета заплатят 76 тысяч рублей. «Суд постановил взыскать с Российской Федерации за убытки 76 тысяч рублей. Также ответчик выплатит компенсацию морального вреда и возместит судебные расходы», — рассказал URA.RU Косицын. Источник отметил, что турист понес дополнительные расходы из-за необходимости покупки новых авиабилетов и такси до аэропорта. Косицын заметил, что представители полиции в суде ссылались на технический сбой. Ответчик привлек третье лицо. Им стала компания, которая ведет техсопровождение процесса выдачи паспорта. Другим доводом стороны ответчика стало то, что возмещать убытки за второго супруга нецелесообразно. Ошибка заключалась в том, что в графе «Пол», где надо было указать букву «М», стоял знак равно. По словам Косицына, турист из Челябинска смог улететь на отдых на следующий день после инцидента. Мужчине пришлось приобретать новые билеты и менять паспорт за день. Ситуация осложнилась тем, что в аэропорту мужчину, являющегося инвалидом третьей группы, подвело сердце. Жена, которая летела вместе с мужем, вызвала в аэропорт скорую медицинскую помощь. Игорь Косицын ведет подобные дела не только в Челябинске, но и в Тюмени, Екатеринбурге, Ленинградской области. По словам собеседника URA.RU, к концу года сформируется полноценная судебная практика по таким спорам. В сентябре жительница Озерска получила компенсацию свыше 500 тысяч рублей из-за недочета в загранпаспортах. Недочет привел к тому, что ее семья не смогла отправиться в отпуск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турист из Челябинска добился компенсации за вылет на отдых в Дубай (ОАЭ), не состоявшийся вовремя из-за ошибки в загранпаспорте. Как 19 сентября URA.RU рассказал юрист Игорь Косицын, путешественнику из бюджета заплатят 76 тысяч рублей. «Суд постановил взыскать с Российской Федерации за убытки 76 тысяч рублей. Также ответчик выплатит компенсацию морального вреда и возместит судебные расходы», — рассказал URA.RU Косицын. Источник отметил, что турист понес дополнительные расходы из-за необходимости покупки новых авиабилетов и такси до аэропорта. Косицын заметил, что представители полиции в суде ссылались на технический сбой. Ответчик привлек третье лицо. Им стала компания, которая ведет техсопровождение процесса выдачи паспорта. Другим доводом стороны ответчика стало то, что возмещать убытки за второго супруга нецелесообразно. Ошибка заключалась в том, что в графе «Пол», где надо было указать букву «М», стоял знак равно. По словам Косицына, турист из Челябинска смог улететь на отдых на следующий день после инцидента. Мужчине пришлось приобретать новые билеты и менять паспорт за день. Ситуация осложнилась тем, что в аэропорту мужчину, являющегося инвалидом третьей группы, подвело сердце. Жена, которая летела вместе с мужем, вызвала в аэропорт скорую медицинскую помощь. Игорь Косицын ведет подобные дела не только в Челябинске, но и в Тюмени, Екатеринбурге, Ленинградской области. По словам собеседника URA.RU, к концу года сформируется полноценная судебная практика по таким спорам. В сентябре жительница Озерска получила компенсацию свыше 500 тысяч рублей из-за недочета в загранпаспортах. Недочет привел к тому, что ее семья не смогла отправиться в отпуск.