18 сентября 2024

В Свердловской области пойдет снег и похолодает до плюс 4 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Курган, лес, заморозки, первый снег
Регион ждет резкое похолодание Фото:

В Свердловской области в начале следующей недели дневная температура опустится до +4 градусов и пойдут дожди с мокрым снегом. Прогнозом поделились синоптики Уральского гидрометцентра.

«Теплая погода (температура в Свердловской области на 2-6 градусов выше нормы) заканчивается. Северо-западные воздушные потоки в течение ближайшего периода восстановят „справедливость“ и осень войдет в свои климатические рамки. Ощутимо холод проявит себя 23—24 сентября, когда даже днем температура будет не выше 5-10 градусов, ночью -1,+4», — сообщили метеорологи в своем telegram-канале.

В понедельник, 23 числа, в горах на севере региона возможен дождь с мокрым снегом. Как сообщало ранее URA.RU, похолодание на Урале случится из-за антициклона, который несет воздух из Арктики. По ночам вероятны ночные заморозки.

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В Свердловской области в начале следующей недели дневная температура опустится до +4 градусов и пойдут дожди с мокрым снегом. Прогнозом поделились синоптики Уральского гидрометцентра. «Теплая погода (температура в Свердловской области на 2-6 градусов выше нормы) заканчивается. Северо-западные воздушные потоки в течение ближайшего периода восстановят „справедливость“ и осень войдет в свои климатические рамки. Ощутимо холод проявит себя 23—24 сентября, когда даже днем температура будет не выше 5-10 градусов, ночью -1,+4», — сообщили метеорологи в своем telegram-канале. В понедельник, 23 числа, в горах на севере региона возможен дождь с мокрым снегом. Как сообщало ранее URA.RU, похолодание на Урале случится из-за антициклона, который несет воздух из Арктики. По ночам вероятны ночные заморозки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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