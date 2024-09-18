В Свердловской области пойдет снег и похолодает до плюс 4 градусов

19 сентября 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Регион ждет резкое похолодание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области в начале следующей недели дневная температура опустится до +4 градусов и пойдут дожди с мокрым снегом. Прогнозом поделились синоптики Уральского гидрометцентра. «Теплая погода (температура в Свердловской области на 2-6 градусов выше нормы) заканчивается. Северо-западные воздушные потоки в течение ближайшего периода восстановят „справедливость“ и осень войдет в свои климатические рамки. Ощутимо холод проявит себя 23—24 сентября, когда даже днем температура будет не выше 5-10 градусов, ночью -1,+4», — сообщили метеорологи в своем telegram-канале. В понедельник, 23 числа, в горах на севере региона возможен дождь с мокрым снегом. Как сообщало ранее URA.RU, похолодание на Урале случится из-за антициклона, который несет воздух из Арктики. По ночам вероятны ночные заморозки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в начале следующей недели дневная температура опустится до +4 градусов и пойдут дожди с мокрым снегом. Прогнозом поделились синоптики Уральского гидрометцентра. «Теплая погода (температура в Свердловской области на 2-6 градусов выше нормы) заканчивается. Северо-западные воздушные потоки в течение ближайшего периода восстановят „справедливость“ и осень войдет в свои климатические рамки. Ощутимо холод проявит себя 23—24 сентября, когда даже днем температура будет не выше 5-10 градусов, ночью -1,+4», — сообщили метеорологи в своем telegram-канале. В понедельник, 23 числа, в горах на севере региона возможен дождь с мокрым снегом. Как сообщало ранее URA.RU, похолодание на Урале случится из-за антициклона, который несет воздух из Арктики. По ночам вероятны ночные заморозки.