Картины челябинской художницы Быковой появились в галерее Славянска-на-Кубани. Фото

19 сентября 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Работы челябинской художницы также выставлялись в Новой Третьяковской галерее Фото: Размик Закарян © URA.RU Три картины художницы Дарьи Быковой из Челябинска, посвященные пьесе поэта Александра Островского «Гроза» выставлены в галерее Славянска-на-Кубани в рамках Всероссийского фестиваля «PRO графика». По окончании выставки работы появятся в краснодарском музее имени Коваленко, а после перейдут в музейный фонд, сообщила URA.RU 19 сентября сама художница. «Три работы экспонируются на Всероссийском фестивале „PRO графика“. По окончании выставки художникам будут выданы документы о том, что работы находятся в музейном фонде. Мои иллюстрации созданы вручную с использованием бумаги и туши. Работа очень кропотливая, поскольку одно неверное движение — и тушь может потечь и испортить картину», — поделилась с URA.RU Дарья Быкова. Впервые произведения искусства по пьесе Островского «Гроза» увидели в Челябинске на конкурсе, посвященном 200-летию со дня рождения поэта. Они заняли первое место в номинации «Серия иллюстраций». Как сообщает художница, на изготовление картин уходило по несколько дней, а рамки, обрамляющие каждую из них, также несут смысловую нагрузку. По словам Быковой, про фестиваль она узнала в интернете и подала заявку. Далее прошла конкурсный отбор, куда подавались более 400 заявок из 30 городов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три картины художницы Дарьи Быковой из Челябинска, посвященные пьесе поэта Александра Островского «Гроза» выставлены в галерее Славянска-на-Кубани в рамках Всероссийского фестиваля «PRO графика». По окончании выставки работы появятся в краснодарском музее имени Коваленко, а после перейдут в музейный фонд, сообщила URA.RU 19 сентября сама художница. «Три работы экспонируются на Всероссийском фестивале „PRO графика“. По окончании выставки художникам будут выданы документы о том, что работы находятся в музейном фонде. Мои иллюстрации созданы вручную с использованием бумаги и туши. Работа очень кропотливая, поскольку одно неверное движение — и тушь может потечь и испортить картину», — поделилась с URA.RU Дарья Быкова. Впервые произведения искусства по пьесе Островского «Гроза» увидели в Челябинске на конкурсе, посвященном 200-летию со дня рождения поэта. Они заняли первое место в номинации «Серия иллюстраций». Как сообщает художница, на изготовление картин уходило по несколько дней, а рамки, обрамляющие каждую из них, также несут смысловую нагрузку. По словам Быковой, про фестиваль она узнала в интернете и подала заявку. Далее прошла конкурсный отбор, куда подавались более 400 заявок из 30 городов.