Три картины художницы Дарьи Быковой из Челябинска, посвященные пьесе поэта Александра Островского «Гроза» выставлены в галерее Славянска-на-Кубани в рамках Всероссийского фестиваля «PRO графика». По окончании выставки работы появятся в краснодарском музее имени Коваленко, а после перейдут в музейный фонд, сообщила URA.RU 19 сентября сама художница.
«Три работы экспонируются на Всероссийском фестивале „PRO графика“. По окончании выставки художникам будут выданы документы о том, что работы находятся в музейном фонде. Мои иллюстрации созданы вручную с использованием бумаги и туши. Работа очень кропотливая, поскольку одно неверное движение — и тушь может потечь и испортить картину», — поделилась с URA.RU Дарья Быкова.
Впервые произведения искусства по пьесе Островского «Гроза» увидели в Челябинске на конкурсе, посвященном 200-летию со дня рождения поэта. Они заняли первое место в номинации «Серия иллюстраций». Как сообщает художница, на изготовление картин уходило по несколько дней, а рамки, обрамляющие каждую из них, также несут смысловую нагрузку.
По словам Быковой, про фестиваль она узнала в интернете и подала заявку. Далее прошла конкурсный отбор, куда подавались более 400 заявок из 30 городов.
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