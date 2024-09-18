18 сентября 2024

Картины челябинской художницы Быковой появились в галерее Славянска-на-Кубани. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие арт-пространства "Кирпичи". Екатеринбург, искусство, галерея, картинная галерея
Работы челябинской художницы также выставлялись в Новой Третьяковской галерее Фото:

Три картины художницы Дарьи Быковой из Челябинска, посвященные пьесе поэта Александра Островского «Гроза» выставлены в галерее Славянска-на-Кубани в рамках Всероссийского фестиваля «PRO графика». По окончании выставки работы появятся в краснодарском музее имени Коваленко, а после перейдут в музейный фонд, сообщила URA.RU 19 сентября сама художница.

«Три работы экспонируются на Всероссийском фестивале „PRO графика“. По окончании выставки художникам будут выданы документы о том, что работы находятся в музейном фонде. Мои иллюстрации созданы вручную с использованием бумаги и туши. Работа очень кропотливая, поскольку одно неверное движение — и тушь может потечь и испортить картину», — поделилась с URA.RU Дарья Быкова.

Впервые произведения искусства по пьесе Островского «Гроза» увидели в Челябинске на конкурсе, посвященном 200-летию со дня рождения поэта. Они заняли первое место в номинации «Серия иллюстраций». Как сообщает художница, на изготовление картин уходило по несколько дней, а рамки, обрамляющие каждую из них, также несут смысловую нагрузку.

По словам Быковой, про фестиваль она узнала в интернете и подала заявку. Далее прошла конкурсный отбор, куда подавались более 400 заявок из 30 городов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три картины художницы Дарьи Быковой из Челябинска, посвященные пьесе поэта Александра Островского «Гроза» выставлены в галерее Славянска-на-Кубани в рамках Всероссийского фестиваля «PRO графика». По окончании выставки работы появятся в краснодарском музее имени Коваленко, а после перейдут в музейный фонд, сообщила URA.RU 19 сентября сама художница. «Три работы экспонируются на Всероссийском фестивале „PRO графика“. По окончании выставки художникам будут выданы документы о том, что работы находятся в музейном фонде. Мои иллюстрации созданы вручную с использованием бумаги и туши. Работа очень кропотливая, поскольку одно неверное движение — и тушь может потечь и испортить картину», — поделилась с URA.RU Дарья Быкова. Впервые произведения искусства по пьесе Островского «Гроза» увидели в Челябинске на конкурсе, посвященном 200-летию со дня рождения поэта. Они заняли первое место в номинации «Серия иллюстраций». Как сообщает художница, на изготовление картин уходило по несколько дней, а рамки, обрамляющие каждую из них, также несут смысловую нагрузку. По словам Быковой, про фестиваль она узнала в интернете и подала заявку. Далее прошла конкурсный отбор, куда подавались более 400 заявок из 30 городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...