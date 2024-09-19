Росимущество отдает челябинскому району участки, где была гигантская свалка

Участки в Кизильском районе Челябинской области, где была гигантская свалка, межрегиональное Росимущество предложило забрать на баланс муниципалитета. Ранее там скопилось 20 тысяч тонн отходов, которые обязал убрать райсуд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, уборка свалки не входила в компетенции Росимущества.
«Федеральные участки граничат с поселками Браиловский и Зингейский и предложены для принятия в муниципальную собственность Кизильского района. Ликвидация осуществлена во исполнения решения суда после выделения дополнительного финансирования. Сейчас по периметру установлены таблички о запрете свалки мусора», — сообщили URA.RU в ведомстве по Челябинской и Курганской областям.
В пресс-службе URA.RU пояснили, что ведомство не являлось собственником отходов, поэтому не было обязано заключать договор с регоператором. Ликвидация свалки также не относилась к компетенциям Росимущества. Более того, управление не должно было финансировать вывоз мусора, поэтому расчистка участков произошла после решения суда.
Иск о наличии несанкционированной свалки в Кизильском районе в суд направила прокуратура Челябинской области. Участки, уборку которых проверила и подтвердила прокуратура, находятся на балансе Росимущества.
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