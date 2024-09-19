Правильно заваривать чай научат в арт-оранжерее «ЛюбаПетя» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в выходные, 21 и 22 сентября, пройдут три фестиваля, чайная церемония, празднование дня осеннего равноденствия и бабьего лета. Для местных мамочек также проведут встречу с участием психолога и нутрициолога. О том, где расскажут о семейных ценностях неандертальцев, взаимоотношениях между супругами, а также покажут реконструкции войн — в материале URA.RU.

На выходных пройдут три фестиваля

В рамках фестиваля науки «Кстати» 21 сентября в кинотеатре имени Пушкина запланирован ряд интересных лекций и интерактивов. Там представят доклад на тему «Семейные ценности неандертальцев», раскроют роль гравитации в структурировании Вселенной и расскажут об интеллекте животных. После лекций гостей ожидает ток-шоу «Что пошло не так», где они смогут обсудить выбор профессии. День завершится мастер-классом по игре на терменвоксе и концертом. Участие бесплатное.

В рамках троллейбусной экскурсии расскажут интересные факты о Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В субботней программе фестиваля 21 сентября также заявлена экскурсия на троллейбусе «Научные династии Челябинска». Участники отправятся в поездку по центральным улицам города, в ходе которой смогут узнать новые факты о научных династиях, прославивших его. Старт мероприятия запланирован у памятника Курчатову.

В студии психологии «Сознание» 21 сентября пройдет фестиваль «Дела семейные», посвященный изучению отношений внутри семьи. В рамках мероприятия обсудят вопросы семейной медицины, проанализируют взаимоотношения между супругами, между родителями и их детьми. Особое внимание будет уделено семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Всего участники могут посетить 16 мастер-классов. Стоимость — от 2500 рублей.

В Никольской роще 21 сентября состоится военно-исторический фестиваль «Уральские герои». В программе мероприятия — реконструкции ключевых событий Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Посетители смогут увидеть интерактивные экспозиции и ретро-технику. Участие в фестивале бесплатное.

Челябинцев ждут «Осеньительные выходные» и конференция для мам

На «Осеньительных выходных» можно будет посетить питомник с хаски Фото: Илья Московец © URA.RU

День осеннего равноденствия, бабье лето и сбор урожая отметят 21 и 22 сентября на «Осеньительных выходных» в хаски-центре «Аквилон». Гостей ждет посещение питомника и кузницы, мастер-классы, а также фотосессия с собаками и хороводы. У главной сцены пройдут семейные игры с различными героями. Стоимость развлечения — от 790 рублей.

Проект для челябинских мам «Мама в балансе» стартует 21 сентября в парке «Россия — моя история». Открытие ознаменуется проведением мастер-класса с участием психолога и нутрициолога. В рамках этой встречи будут рассмотрены вопросы, связанные с эмоциональным выгоранием, методами самопомощи, управлением эмоциями и значением сбалансированного питания. Участие бесплатное.

Чайный вечер начнется в 16:00 Фото: Анна Майорова © URA.RU

С культурой чаепития познакомят 22 сентября в арт-оранжерее «ЛюбаПетя». Там состоится мастер-класс, на котором не только научат правильно заваривать напиток, но и расскажут о чайной философии под звуки виниловых пластинок. Вход на встречу бесплатный, но посетители могут сделать добровольный взнос в поддержку клуба.