В Челябинске на проводах линий электропередач возле аэропорта смонтируют маркировочные огни, заменившие импорт. Как 20 сентября заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», в город поступит первая партия изделий.
«Холдинг „Росэлектроника“ передал заказчику первую партию маркировочных огней для линий электропередачи, находящихся в районе глиссад аэродромов. Отгруженные в рамках первого контракта изделия в ближайшее время будут установлены на одном из объектов в Челябинской области», — сообщили в «Ростехе».
Новые маркировочные огни представляют собой лампы с газовым наполнением в защитной кварцевой оболочке. Огни обеспечивают видимость линий электропередач для пилотов на расстоянии до трех километров в темное время суток, способствуя безопасности полетов при взлете и посадке. Изделия устанавливаются на высоковольтные провода между опорами ЛЭП. В темное время суток лампы выдают красно-оранжевое излучение, и пилоты видят линии электропередачи с воздуха.
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