19 сентября 2024

На проводах возле челябинского аэропорта смонтируют огни на замену импорту. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Для безопасных полетов на проводах будут висеть отечественные лампы
Для безопасных полетов на проводах будут висеть отечественные лампы Фото:

В Челябинске на проводах линий электропередач возле аэропорта смонтируют маркировочные огни, заменившие импорт. Как 20 сентября заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», в город поступит первая партия изделий.

«Холдинг „Росэлектроника“ передал заказчику первую партию маркировочных огней для линий электропередачи, находящихся в районе глиссад аэродромов. Отгруженные в рамках первого контракта изделия в ближайшее время будут установлены на одном из объектов в Челябинской области», — сообщили в «Ростехе».

Новые маркировочные огни представляют собой лампы с газовым наполнением в защитной кварцевой оболочке. Огни обеспечивают видимость линий электропередач для пилотов на расстоянии до трех километров в темное время суток, способствуя безопасности полетов при взлете и посадке. Изделия устанавливаются на высоковольтные провода между опорами ЛЭП. В темное время суток лампы выдают красно-оранжевое излучение, и пилоты видят линии электропередачи с воздуха.

В Челябинск "Росэлектроника" отгрузила свою первую партию маркировочных огней
В Челябинск "Росэлектроника" отгрузила свою первую партию маркировочных огней
Фото:

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В Челябинске на проводах линий электропередач возле аэропорта смонтируют маркировочные огни, заменившие импорт. Как 20 сентября заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», в город поступит первая партия изделий. «Холдинг „Росэлектроника“ передал заказчику первую партию маркировочных огней для линий электропередачи, находящихся в районе глиссад аэродромов. Отгруженные в рамках первого контракта изделия в ближайшее время будут установлены на одном из объектов в Челябинской области», — сообщили в «Ростехе». Новые маркировочные огни представляют собой лампы с газовым наполнением в защитной кварцевой оболочке. Огни обеспечивают видимость линий электропередач для пилотов на расстоянии до трех километров в темное время суток, способствуя безопасности полетов при взлете и посадке. Изделия устанавливаются на высоковольтные провода между опорами ЛЭП. В темное время суток лампы выдают красно-оранжевое излучение, и пилоты видят линии электропередачи с воздуха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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