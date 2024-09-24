Морпехи ликвидировали в Курской области восемь разведчиков ВСУ

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Бойцы морской пехоты в ходе боя уничтожили группу украинских разведчиков Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области ликвидирована группа разведчиков ВСУ. Об этом сообщают представители силовых структур. Разведгруппу выявили морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота РФ.

«Бойцы морской пехоты в ходе боя уничтожили группу украинских разведчиков из восьми человек. Столкновение произошло северо-восточнее села Кременное в Курской области», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур. По информации силовиков, разведчики представляли 41-ю отдельную мотострелковую бригаду ВСУ.

Ранее российские морпехи из группировки «Север» захватили образцы западного вооружения, находящегося на вооружении ВСУ. В числе трофеев оказались американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием MK-19 и гладкоствольное полуавтоматическое магазинное ружье Akdal MKA 1919 12-го калибра.

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В Курской области ликвидирована группа разведчиков ВСУ. Об этом сообщают представители силовых структур. Разведгруппу выявили морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота РФ. «Бойцы морской пехоты в ходе боя уничтожили группу украинских разведчиков из восьми человек. Столкновение произошло северо-восточнее села Кременное в Курской области», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур. По информации силовиков, разведчики представляли 41-ю отдельную мотострелковую бригаду ВСУ. Ранее российские морпехи из группировки «Север» захватили образцы западного вооружения, находящегося на вооружении ВСУ. В числе трофеев оказались американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием MK-19 и гладкоствольное полуавтоматическое магазинное ружье Akdal MKA 1919 12-го калибра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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