В Курской области ликвидирована группа разведчиков ВСУ. Об этом сообщают представители силовых структур. Разведгруппу выявили морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота РФ.
«Бойцы морской пехоты в ходе боя уничтожили группу украинских разведчиков из восьми человек. Столкновение произошло северо-восточнее села Кременное в Курской области», — передает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур. По информации силовиков, разведчики представляли 41-ю отдельную мотострелковую бригаду ВСУ.
Ранее российские морпехи из группировки «Север» захватили образцы западного вооружения, находящегося на вооружении ВСУ. В числе трофеев оказались американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием MK-19 и гладкоствольное полуавтоматическое магазинное ружье Akdal MKA 1919 12-го калибра.
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