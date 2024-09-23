У пенсионера в ХМАО полиция нашла почти два килограмма марихуаны

На трассе в Нефтеюганском полицейские задержали 63-летнего жителя Когалыма. У него в машине были спрятаны почти два килограмма марихуаны.
«В шине запасного колеса, находящегося в прицепе, обнаружено четыре свертка неизвестным веществом растительного происхождения. В сотовом телефоне водителя находилась информация о месте нахождения оборудованного тайника-закладки. Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной массой около 1 килограмма 850 граммов», — говорится в telegram-канале полиции Югры.
Мужчину задержали на 571 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. На югорчанина завели уголовное дело и заключили под стражу, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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