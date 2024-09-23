23 сентября 2024

У пенсионера в ХМАО полиция нашла почти два килограмма марихуаны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчанина задержали на трассе в Нефтеюганском районе
Югорчанина задержали на трассе в Нефтеюганском районе Фото:

На трассе в Нефтеюганском полицейские задержали 63-летнего жителя Когалыма. У него в машине были спрятаны почти два килограмма марихуаны.

«В шине запасного колеса, находящегося в прицепе, обнаружено четыре свертка неизвестным веществом растительного происхождения. В сотовом телефоне водителя находилась информация о месте нахождения оборудованного тайника-закладки. Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной массой около 1 килограмма 850 граммов», — говорится в telegram-канале полиции Югры.

Мужчину задержали на 571 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. На югорчанина завели уголовное дело и заключили под стражу, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе в Нефтеюганском полицейские задержали 63-летнего жителя Когалыма. У него в машине были спрятаны почти два килограмма марихуаны. «В шине запасного колеса, находящегося в прицепе, обнаружено четыре свертка неизвестным веществом растительного происхождения. В сотовом телефоне водителя находилась информация о месте нахождения оборудованного тайника-закладки. Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной массой около 1 килограмма 850 граммов», — говорится в telegram-канале полиции Югры. Мужчину задержали на 571 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. На югорчанина завели уголовное дело и заключили под стражу, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...