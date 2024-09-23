В зоне СВО погиб сварщик из Пермского края Нелюбин

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель поселка Павловский Очерского городского округа (Пермский край) Юрий Нелюбин. До подписания контракта с минобороны РФ он работал сварщиком, сообщил глава округа в своем telegram-канале.
«Юрий Нелюбин в сентябре 2023 года решил послужить своей Родине и подписать контракт на военную службу. Погиб 20 июня 2024 при выполнении боевого задания по защите жителей мирного русского Донбасса», — сказано в сообщении.
Про бойца известно, что он окончил училище в поселке Зюкайка и получил профессию сварщика. Затем служил в армии, а когда вернулся, стал работать в Павловском по профессии. Дома у него остались жена, два сына и дочь. Прощание с бойцом состоится 27 сентября в Павловском доме культуры в 11:00.
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