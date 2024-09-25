В Копейске тепло в квартиры начнет поступать 2 октября

В Копейске тепло в квартиры начнет приходить со 2 октября
В городе-спутнике Челябинска Копейске тепло в квартиры начнет поступать 2 октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
«Начать отопительный период 2024-2025 годов на территории Копейского городского округа с 23 сентября для организаций социальной сферы. С 2 октября для прочих потребителей тепловой энергии», — сказано в постановлении.
В Челябинске тепло в дома начнет поступать на день раньше. Заполнять трубы теплоносителем начнут 1 октября. Губернатор Алексей Текслер объявил о начале отопительного сезона в регионе 25 сентября.
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