В Копейске тепло в квартиры начнет поступать 2 октября

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В Копейске тепло в квартиры начнет приходить со 2 октября
В Копейске тепло в квартиры начнет приходить со 2 октября Фото:

В городе-спутнике Челябинска Копейске тепло в квартиры начнет поступать 2 октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«Начать отопительный период 2024-2025 годов на территории Копейского городского округа с 23 сентября для организаций социальной сферы. С 2 октября для прочих потребителей тепловой энергии», — сказано в постановлении.

В Челябинске тепло в дома начнет поступать на день раньше. Заполнять трубы теплоносителем начнут 1 октября. Губернатор Алексей Текслер объявил о начале отопительного сезона в регионе 25 сентября.

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В городе-спутнике Челябинска Копейске тепло в квартиры начнет поступать 2 октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «Начать отопительный период 2024-2025 годов на территории Копейского городского округа с 23 сентября для организаций социальной сферы. С 2 октября для прочих потребителей тепловой энергии», — сказано в постановлении. В Челябинске тепло в дома начнет поступать на день раньше. Заполнять трубы теплоносителем начнут 1 октября. Губернатор Алексей Текслер объявил о начале отопительного сезона в регионе 25 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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