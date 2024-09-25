Тагильский военный лишился машины за пьяную езду и заплатит большой штраф

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Военнослужащего оштрафуют на 220 тысяч рублей
Военнослужащего оштрафуют на 220 тысяч рублей Фото:

Нижнетагильский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего Ш. в управлении машиной в состоянии опьянения, несмотря на то, что ранее его подвергли административному наказанию или он был осужден за аналогичный случай. Теперь мужчине грозит штраф в размере 220 тысяч рублей и лишение автомобиля, сообщили в пресс-службе суда.

«По итогам судебного разбирательства Ш. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Согласно приговору суда Ш. назначено наказание в виде штрафа в размере 220 000 рублей… По вступлению приговора в законную силу автомобиль конфисковать, обратив в собственность государства», — говорится в группе суда в соцсети «ВКонтакте».

Помимо этого, мужчине нельзя два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Однако приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Нижнетагильский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего Ш. в управлении машиной в состоянии опьянения, несмотря на то, что ранее его подвергли административному наказанию или он был осужден за аналогичный случай. Теперь мужчине грозит штраф в размере 220 тысяч рублей и лишение автомобиля, сообщили в пресс-службе суда. «По итогам судебного разбирательства Ш. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Согласно приговору суда Ш. назначено наказание в виде штрафа в размере 220 000 рублей… По вступлению приговора в законную силу автомобиль конфисковать, обратив в собственность государства», — говорится в группе суда в соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, мужчине нельзя два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Однако приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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