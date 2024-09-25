Тагильский военный лишился машины за пьяную езду и заплатит большой штраф

Нижнетагильский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего Ш. в управлении машиной в состоянии опьянения, несмотря на то, что ранее его подвергли административному наказанию или он был осужден за аналогичный случай. Теперь мужчине грозит штраф в размере 220 тысяч рублей и лишение автомобиля, сообщили в пресс-службе суда.
«По итогам судебного разбирательства Ш. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Согласно приговору суда Ш. назначено наказание в виде штрафа в размере 220 000 рублей… По вступлению приговора в законную силу автомобиль конфисковать, обратив в собственность государства», — говорится в группе суда в соцсети «ВКонтакте».
Помимо этого, мужчине нельзя два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Однако приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!