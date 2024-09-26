26 сентября 2024

Зампрокурора Челябинской области приехал на проблемный оборонный завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокурор приехал на проблемный завод Фото:

Заместитель прокурора Челябинской области Денис Ситников в Южноуральске приехал на завод радиокерамики, где часть рабочих отправили в неоплачиваемые отпуска. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Денис Ситников совместно с главой Южноуральского городского округа Ярославом Куленко посетил Южноуральский завод радиокерамики, где провел встречу с трудовым коллективом. Заместитель прокурора области выяснил наличие социально-бытовых проблем, требующих прокурорского вмешательства, уточнил вопросы исполнения трудовых прав, дал необходимые разъяснения федерального законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2021 году завод был обанкрочен. В 2022 году работу предприятия восстановили под оборонные нужны, у предприятия сменился собственник. Однако в июле этого года появилась информация, что часть сотрудников завода отправили в неоплачиваемые отпуска из-за отсутствия заказов.

Кроме того, ситников провел в Южноуральске прием граждан. К нему обратились девять жителей города.

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Заместитель прокурора Челябинской области Денис Ситников в Южноуральске приехал на завод радиокерамики, где часть рабочих отправили в неоплачиваемые отпуска. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Денис Ситников совместно с главой Южноуральского городского округа Ярославом Куленко посетил Южноуральский завод радиокерамики, где провел встречу с трудовым коллективом. Заместитель прокурора области выяснил наличие социально-бытовых проблем, требующих прокурорского вмешательства, уточнил вопросы исполнения трудовых прав, дал необходимые разъяснения федерального законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства. В 2021 году завод был обанкрочен. В 2022 году работу предприятия восстановили под оборонные нужны, у предприятия сменился собственник. Однако в июле этого года появилась информация, что часть сотрудников завода отправили в неоплачиваемые отпуска из-за отсутствия заказов. Кроме того, ситников провел в Южноуральске прием граждан. К нему обратились девять жителей города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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