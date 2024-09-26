Зампрокурора Челябинской области приехал на проблемный оборонный завод

27 сентября 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Прокурор приехал на проблемный завод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель прокурора Челябинской области Денис Ситников в Южноуральске приехал на завод радиокерамики, где часть рабочих отправили в неоплачиваемые отпуска. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Денис Ситников совместно с главой Южноуральского городского округа Ярославом Куленко посетил Южноуральский завод радиокерамики, где провел встречу с трудовым коллективом. Заместитель прокурора области выяснил наличие социально-бытовых проблем, требующих прокурорского вмешательства, уточнил вопросы исполнения трудовых прав, дал необходимые разъяснения федерального законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства. В 2021 году завод был обанкрочен. В 2022 году работу предприятия восстановили под оборонные нужны, у предприятия сменился собственник. Однако в июле этого года появилась информация, что часть сотрудников завода отправили в неоплачиваемые отпуска из-за отсутствия заказов. Кроме того, ситников провел в Южноуральске прием граждан. К нему обратились девять жителей города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель прокурора Челябинской области Денис Ситников в Южноуральске приехал на завод радиокерамики, где часть рабочих отправили в неоплачиваемые отпуска. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Денис Ситников совместно с главой Южноуральского городского округа Ярославом Куленко посетил Южноуральский завод радиокерамики, где провел встречу с трудовым коллективом. Заместитель прокурора области выяснил наличие социально-бытовых проблем, требующих прокурорского вмешательства, уточнил вопросы исполнения трудовых прав, дал необходимые разъяснения федерального законодательства», — сообщили в пресс-службе ведомства. В 2021 году завод был обанкрочен. В 2022 году работу предприятия восстановили под оборонные нужны, у предприятия сменился собственник. Однако в июле этого года появилась информация, что часть сотрудников завода отправили в неоплачиваемые отпуска из-за отсутствия заказов. Кроме того, ситников провел в Южноуральске прием граждан. К нему обратились девять жителей города.