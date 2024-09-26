Челябинца, порезавшего двух студенток, отправили в колонию

27 сентября 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя села Голубинка Кунашакского района Челябинской области, пытавшегося зарезать двух студенток, одна из которых является его племянницей, отправили в колонию на 13 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. „а“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). С учетом позиции гособвинителя ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В пресс-службе СКР по Челябинской области отметили, что мужчина всерьез был настроен на убийство девушек. Но закончить задуманное не сумел, так как они смогли скрыться от него. Позднее им была предоставлена медпомощь. Нападение на студенток произошло в ноябре 2023 года в одном из домов. Мужчина, находясь в состоянии опьянения вспомнил старые обиды на свою сестру, вызванные разделением наследства. Накопленную злось он решил выместить на племяннице, к которой в гости пришла подруга. Он ворвался в ее комнату и начал бить девушек ножом. У студенток были зафиксированы ранения грудной клетки, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Мужчина же был задержан. Выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя села Голубинка Кунашакского района Челябинской области, пытавшегося зарезать двух студенток, одна из которых является его племянницей, отправили в колонию на 13 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. „а“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). С учетом позиции гособвинителя ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В пресс-службе СКР по Челябинской области отметили, что мужчина всерьез был настроен на убийство девушек. Но закончить задуманное не сумел, так как они смогли скрыться от него. Позднее им была предоставлена медпомощь. Нападение на студенток произошло в ноябре 2023 года в одном из домов. Мужчина, находясь в состоянии опьянения вспомнил старые обиды на свою сестру, вызванные разделением наследства. Накопленную злось он решил выместить на племяннице, к которой в гости пришла подруга. Он ворвался в ее комнату и начал бить девушек ножом. У студенток были зафиксированы ранения грудной клетки, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Мужчина же был задержан. Выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом.