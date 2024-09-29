Уволен командир бригады ВСУ в Угледаре, которую ВС России взяли в клещи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу, stock
Командир окруженной в Угледаре бригады ВСУ покинул должность Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир 72-й бригады украинских войск, обороняющей Угледар, Иван Винник, был снят с должности. В соцсетях комбриг благодарит солдат и говорит о своей службе в бригаде в прошедшем времени.

«Командир 72-й бригады ВСУ, которая обороняет Угледар, судя по всему, снят с должности», — обратили внимание в посте telegram-канала «Политика страны». Также приводятся слова Винника из сообщения, в котором он благодарит солдат и офицеров бригады ВСУ за «общую борьбу».

Ранее сообщалось, что 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ, насчитывающая около 2000 человек, начала отходить от Угледара в сторону Богоявленки в условиях наступления российских войск. Отступление, вероятно, связано с наступлением ВС РФ.

Армия России вела наступление на группировку ВСУ в районе Угледара, создавая условия для окружения. По словам российского штурмовика с позывным Азик, были полностью отрезаны пути снабжения украинских войск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командир 72-й бригады украинских войск, обороняющей Угледар, Иван Винник, был снят с должности. В соцсетях комбриг благодарит солдат и говорит о своей службе в бригаде в прошедшем времени. «Командир 72-й бригады ВСУ, которая обороняет Угледар, судя по всему, снят с должности», — обратили внимание в посте telegram-канала «Политика страны». Также приводятся слова Винника из сообщения, в котором он благодарит солдат и офицеров бригады ВСУ за «общую борьбу». Ранее сообщалось, что 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ, насчитывающая около 2000 человек, начала отходить от Угледара в сторону Богоявленки в условиях наступления российских войск. Отступление, вероятно, связано с наступлением ВС РФ. Армия России вела наступление на группировку ВСУ в районе Угледара, создавая условия для окружения. По словам российского штурмовика с позывным Азик, были полностью отрезаны пути снабжения украинских войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...