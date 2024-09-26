RT: военные России берут ВСУ в огромные клещи под Угледаром

Армия России берет в окружение группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Об этом сообщил командир штурмового взвода с позывным Азик.
«Клещи очень огромные... Мы берем под Угледаром большую площадь, отрезаем все подходные пути им. У ВСУ не будет шансов вообще», — передает военкор RT Максим аль-Тури слова российского штурмовика.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов, включая Острое и Крутой Яр, а также продолжают окружать Угледар. Ротация украинских войск в регионе стала невозможной.
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