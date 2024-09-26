26 сентября 2024

RT: военные России берут ВСУ в огромные клещи под Угледаром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные наступают под Угледаром
Российские военные наступают под Угледаром Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России берет в окружение группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Об этом сообщил командир штурмового взвода с позывным Азик.

«Клещи очень огромные... Мы берем под Угледаром большую площадь, отрезаем все подходные пути им. У ВСУ не будет шансов вообще», — передает военкор RT Максим аль-Тури слова российского штурмовика.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. 

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов, включая Острое и Крутой Яр, а также продолжают окружать Угледар. Ротация украинских войск в регионе стала невозможной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия России берет в окружение группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Об этом сообщил командир штурмового взвода с позывным Азик. «Клещи очень огромные... Мы берем под Угледаром большую площадь, отрезаем все подходные пути им. У ВСУ не будет шансов вообще», — передает военкор RT Максим аль-Тури слова российского штурмовика. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.  Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов, включая Острое и Крутой Яр, а также продолжают окружать Угледар. Ротация украинских войск в регионе стала невозможной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...