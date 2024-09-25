Forbes: две тысячи солдат ВСУ отходят из Угледара

72-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины начала отход из Угледара. Об этом сообщает Forbes. Ее численность — две тысячи человек.
«72-я механизированная бригада численностью 2000 человек <…> начала отходить на более защищенные позиции», — говорится тексте, передает «Лента.ру». Уточняется, что отступление началось во время наступления российских войск. Согласно публикации, отступление бригады, вооруженной танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, направлено в сторону Богоявленки.
Ранее, 24 сентября появилась информация о возможном окружении 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Угледаре. Сообщается, что 40-я бригада морской пехоты России предпринимает попытки флангового обхода уставших украинских военных.
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72-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины начала отход из Угледара. Об этом сообщает Forbes. Ее численность — две тысячи человек. «72-я механизированная бригада численностью 2000 человек <…> начала отходить на более защищенные позиции», — говорится тексте, передает «Лента.ру». Уточняется, что отступление началось во время наступления российских войск. Согласно публикации, отступление бригады, вооруженной танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, направлено в сторону Богоявленки. Ранее, 24 сентября появилась информация о возможном окружении 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Угледаре. Сообщается, что 40-я бригада морской пехоты России предпринимает попытки флангового обхода уставших украинских военных.