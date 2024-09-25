Forbes: две тысячи солдат ВСУ отходят из Угледара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
ВСУ начали отвод войск из Угледара Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

72-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины начала отход из Угледара. Об этом сообщает Forbes. Ее численность — две тысячи человек.

«72-я механизированная бригада численностью 2000 человек <…> начала отходить на более защищенные позиции», — говорится тексте, передает «Лента.ру». Уточняется, что отступление началось во время наступления российских войск. Согласно публикации, отступление бригады, вооруженной танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, направлено в сторону Богоявленки.

Ранее, 24 сентября появилась информация о возможном окружении 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Угледаре. Сообщается, что 40-я бригада морской пехоты России предпринимает попытки флангового обхода уставших украинских военных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
72-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины начала отход из Угледара. Об этом сообщает Forbes. Ее численность — две тысячи человек. «72-я механизированная бригада численностью 2000 человек <…> начала отходить на более защищенные позиции», — говорится тексте, передает «Лента.ру». Уточняется, что отступление началось во время наступления российских войск. Согласно публикации, отступление бригады, вооруженной танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, направлено в сторону Богоявленки. Ранее, 24 сентября появилась информация о возможном окружении 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Угледаре. Сообщается, что 40-я бригада морской пехоты России предпринимает попытки флангового обхода уставших украинских военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...