29 сентября 2024

В челябинской деревне расползлась на куски новая дорога. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в ремонте. Магнитогорск, ремонт дороги, кордон, мартыши
Новая дорога продержалась меньше года Фото:

В поселке Саккулово и деревне Шимаковка Челябинской области расползлась на куски дорога, которую отремонтировали меньше года назад. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий, подрядчик выиграл контракт, снизив цену на 40%, что привело к снижению качества.

«Эта история — показательный пример неэффективных трат бюджетных денег, огромные дисконты ради получения контракта практически всегда выливаются в то, что мы видим на фото. Падение на 40%, а в результате — признаки экономии на качестве материала и нарушение технологии», — рассказал URA.RU Рыжий.

По словам Рыжего, дорогу закатали в новый асфальт в прошлом году, причем стоимость работ была заявлена в размере 33 миллионов рублей. Подрядчик «Арт Ремстрой» уронил стоимость контракта до 21,7 миллионов рублей, в результате дорога расползлась за пару сезонов.

«Одна из основных задач Народного фронта — это выявление неэффективных расходований бюджетных средств. Обратились в прокуратуру», — отметил Рыжий.

На дороге появились глубокие колеи
На дороге появились глубокие колеи
Поверхность нового асфальта пошла трещинами
Поверхность нового асфальта пошла трещинами

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В поселке Саккулово и деревне Шимаковка Челябинской области расползлась на куски дорога, которую отремонтировали меньше года назад. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий, подрядчик выиграл контракт, снизив цену на 40%, что привело к снижению качества. «Эта история — показательный пример неэффективных трат бюджетных денег, огромные дисконты ради получения контракта практически всегда выливаются в то, что мы видим на фото. Падение на 40%, а в результате — признаки экономии на качестве материала и нарушение технологии», — рассказал URA.RU Рыжий. По словам Рыжего, дорогу закатали в новый асфальт в прошлом году, причем стоимость работ была заявлена в размере 33 миллионов рублей. Подрядчик «Арт Ремстрой» уронил стоимость контракта до 21,7 миллионов рублей, в результате дорога расползлась за пару сезонов. «Одна из основных задач Народного фронта — это выявление неэффективных расходований бюджетных средств. Обратились в прокуратуру», — отметил Рыжий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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