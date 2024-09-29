Новая дорога продержалась меньше года Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Саккулово и деревне Шимаковка Челябинской области расползлась на куски дорога, которую отремонтировали меньше года назад. Как сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» Денис Рыжий, подрядчик выиграл контракт, снизив цену на 40%, что привело к снижению качества.

«Эта история — показательный пример неэффективных трат бюджетных денег, огромные дисконты ради получения контракта практически всегда выливаются в то, что мы видим на фото. Падение на 40%, а в результате — признаки экономии на качестве материала и нарушение технологии», — рассказал URA.RU Рыжий.

По словам Рыжего, дорогу закатали в новый асфальт в прошлом году, причем стоимость работ была заявлена в размере 33 миллионов рублей. Подрядчик «Арт Ремстрой» уронил стоимость контракта до 21,7 миллионов рублей, в результате дорога расползлась за пару сезонов.

«Одна из основных задач Народного фронта — это выявление неэффективных расходований бюджетных средств. Обратились в прокуратуру», — отметил Рыжий.

На дороге появились глубокие колеи Денис Рыжий

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