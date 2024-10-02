В челябинском центре олимпийской подготовки по дзюдо сменился директор

В челябинском центре спортивной подготовки по дзюдо имени Миллера 3 октября сменился руководитель. По сообщению СМИ, Ивана Першина на этом посту сменил Евгений Шестаков.
«Челябинский Центр спортивной подготовки по дзюдо возглавил Евгений Шестаков. Министр спорта Челябинской области Александр Гриб 3 октября представит коллективу Центра нового руководителя», — сообщает телеканал «ОТВ».
Першин работал на должности год. Также он занимал пост директора с 2011 по 2015 годы. Шестакову 43 года, он является мастером спорта по дзюдо и исполнительным директором региональной федерации этого вида спорта. Работал замдиректора центра олимпийской подготовки по дзюдо, а также начальником управления спорта профильного областного министерства.
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