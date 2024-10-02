В челябинском центре олимпийской подготовки по дзюдо сменился директор

03 октября 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

В школе чемпионов по дзюдо сменился директор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В челябинском центре спортивной подготовки по дзюдо имени Миллера 3 октября сменился руководитель. По сообщению СМИ, Ивана Першина на этом посту сменил Евгений Шестаков. «Челябинский Центр спортивной подготовки по дзюдо возглавил Евгений Шестаков. Министр спорта Челябинской области Александр Гриб 3 октября представит коллективу Центра нового руководителя», — сообщает телеканал «ОТВ». Першин работал на должности год. Также он занимал пост директора с 2011 по 2015 годы. Шестакову 43 года, он является мастером спорта по дзюдо и исполнительным директором региональной федерации этого вида спорта. Работал замдиректора центра олимпийской подготовки по дзюдо, а также начальником управления спорта профильного областного министерства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В челябинском центре спортивной подготовки по дзюдо имени Миллера 3 октября сменился руководитель. По сообщению СМИ, Ивана Першина на этом посту сменил Евгений Шестаков. «Челябинский Центр спортивной подготовки по дзюдо возглавил Евгений Шестаков. Министр спорта Челябинской области Александр Гриб 3 октября представит коллективу Центра нового руководителя», — сообщает телеканал «ОТВ». Першин работал на должности год. Также он занимал пост директора с 2011 по 2015 годы. Шестакову 43 года, он является мастером спорта по дзюдо и исполнительным директором региональной федерации этого вида спорта. Работал замдиректора центра олимпийской подготовки по дзюдо, а также начальником управления спорта профильного областного министерства.