02 октября 2024

В челябинском центре олимпийской подготовки по дзюдо сменился директор

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Турнир по дзюдо на кубок губернатора. Челябинск, дзюдо, спорт, татами
В школе чемпионов по дзюдо сменился директор Фото:

В челябинском центре спортивной подготовки по дзюдо имени Миллера 3 октября сменился руководитель. По сообщению СМИ, Ивана Першина на этом посту сменил Евгений Шестаков.

«Челябинский Центр спортивной подготовки по дзюдо возглавил Евгений Шестаков. Министр спорта Челябинской области Александр Гриб 3 октября представит коллективу Центра нового руководителя», — сообщает телеканал «ОТВ».

Першин работал на должности год. Также он занимал пост директора с 2011 по 2015 годы. Шестакову 43 года, он является мастером спорта по дзюдо и исполнительным директором региональной федерации этого вида спорта. Работал замдиректора центра олимпийской подготовки по дзюдо, а также начальником управления спорта профильного областного министерства.

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В челябинском центре спортивной подготовки по дзюдо имени Миллера 3 октября сменился руководитель. По сообщению СМИ, Ивана Першина на этом посту сменил Евгений Шестаков. «Челябинский Центр спортивной подготовки по дзюдо возглавил Евгений Шестаков. Министр спорта Челябинской области Александр Гриб 3 октября представит коллективу Центра нового руководителя», — сообщает телеканал «ОТВ». Першин работал на должности год. Также он занимал пост директора с 2011 по 2015 годы. Шестакову 43 года, он является мастером спорта по дзюдо и исполнительным директором региональной федерации этого вида спорта. Работал замдиректора центра олимпийской подготовки по дзюдо, а также начальником управления спорта профильного областного министерства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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