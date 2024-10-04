В Челябинске три трамвая изменят маршрут в ночь на 5 октября

Трамваи перестанут ездить в сторону Свердловского тракта
В Челябинске трамваи №3, №14 и №20 изменят свои маршруты в ночь на 5 октября из-за закрытия движения по Свердловскому тракту. Об этом сообщили 4 октября в пресс-службе мэрии областного центра.
«С 22:00 4 октября до 6:00 5 октября закрывается движение вагонов по Свердловскому тракту. Ограничения затронут оба направления», — сообщают в мэрии.
Уточняется, что трамваи №3, №14 и №20 отправятся до Депо №2. Об альтернативных маршрутах информация не размещалась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!