В Челябинске три трамвая изменят маршрут в ночь на 5 октября

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Трамваи перестанут ездить в сторону Свердловского тракта
Трамваи перестанут ездить в сторону Свердловского тракта Фото:

В Челябинске трамваи №3, №14 и №20 изменят свои маршруты в ночь на 5 октября из-за закрытия движения по Свердловскому тракту. Об этом сообщили 4 октября в пресс-службе мэрии областного центра.

«С 22:00 4 октября до 6:00 5 октября закрывается движение вагонов по Свердловскому тракту. Ограничения затронут оба направления», — сообщают в мэрии.

Уточняется, что трамваи №3, №14 и №20 отправятся до Депо №2. Об альтернативных маршрутах информация не размещалась.

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В Челябинске трамваи №3, №14 и №20 изменят свои маршруты в ночь на 5 октября из-за закрытия движения по Свердловскому тракту. Об этом сообщили 4 октября в пресс-службе мэрии областного центра. «С 22:00 4 октября до 6:00 5 октября закрывается движение вагонов по Свердловскому тракту. Ограничения затронут оба направления», — сообщают в мэрии. Уточняется, что трамваи №3, №14 и №20 отправятся до Депо №2. Об альтернативных маршрутах информация не размещалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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