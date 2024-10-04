Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

В ряде районов установлен наивысший класс горимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Синоптики Челябинской области выступили с экстренным предупреждением о чрезвычайной пожарной опасности, которая установлена в региона с 5 по 7 октября. Об этом сообщили метеорологи Челябинского гидрометеоцентра.

«5-7 октября в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Местами в юго-западных районах — чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), — уточнили синоптики.

Ранее синоптики пообещали челябинцам теплый и сухой октябрь. В части территорий температуры будут на градус-полтора выше среднегодовой нормы.