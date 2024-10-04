Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, пожар, лес, трава, дерево, огонь
В ряде районов установлен наивысший класс горимости Фото:

Синоптики Челябинской области выступили с экстренным предупреждением о чрезвычайной пожарной опасности, которая установлена в региона с 5 по 7 октября. Об этом сообщили метеорологи Челябинского гидрометеоцентра.

«5-7 октября в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Местами в юго-западных районах — чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), — уточнили синоптики.

Ранее синоптики пообещали челябинцам теплый и сухой октябрь. В части территорий температуры будут на градус-полтора выше среднегодовой нормы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Синоптики Челябинской области выступили с экстренным предупреждением о чрезвычайной пожарной опасности, которая установлена в региона с 5 по 7 октября. Об этом сообщили метеорологи Челябинского гидрометеоцентра. «5-7 октября в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Местами в юго-западных районах — чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале), — уточнили синоптики. Ранее синоптики пообещали челябинцам теплый и сухой октябрь. В части территорий температуры будут на градус-полтора выше среднегодовой нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...