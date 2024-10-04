Путин наградил троих челябинцев

Президент России Владимир Путин 4 октября подписал указа о присвоении госнаград. Среди награжденных — трое жителей Челябинской области. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Луцета Александра Зиновьевича — директора ООО „Содэкс“. Медалью „За спасение погибавших — Мурзина Владислава Сергеевича — электромонтера контактной сети Златоустовской дистанции электроснабжения филиала ОАО ‚РЖД‘, — говорится в документе.
Кроме того, звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» присвоено Юрию Водиченкову. Он работает начальником Еткульской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.
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