Путин наградил троих челябинцев

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин присвоил две медали и почетное звание троим жителям Челябинской области Фото:

Президент России Владимир Путин 4 октября подписал указа о присвоении госнаград. Среди награжденных — трое жителей Челябинской области. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Луцета Александра Зиновьевича — директора ООО „Содэкс“. Медалью „За спасение погибавших — Мурзина Владислава Сергеевича — электромонтера контактной сети Златоустовской дистанции электроснабжения филиала ОАО ‚РЖД‘, — говорится в документе.

Кроме того, звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» присвоено Юрию Водиченкову. Он работает начальником Еткульской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.

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Президент России Владимир Путин 4 октября подписал указа о присвоении госнаград. Среди награжденных — трое жителей Челябинской области. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“ Луцета Александра Зиновьевича — директора ООО „Содэкс“. Медалью „За спасение погибавших — Мурзина Владислава Сергеевича — электромонтера контактной сети Златоустовской дистанции электроснабжения филиала ОАО ‚РЖД‘, — говорится в документе. Кроме того, звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» присвоено Юрию Водиченкову. Он работает начальником Еткульской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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