Челябинский губернатор Текслер сделал заявление о будущем сел

Развитие сельских территорий Челябинской области является приоритетным направлением работы областных властей. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.
«Для Челябинской области развитие села — стратегический приоритет. Программа комплексного развития сельских территорий преображает южноуральские села: благоустраиваются парки, модернизируется дорожная инфраструктура, строятся спортивные сооружения, реставрируются памятные места», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.
Глава региона уточнил, что только за текущий год на реализацию мероприятий госпрограммы из федерального и областного бюджетов выделено 174,1 миллионов рублей. Он отметил важность динамичного развития муниципалитетов для того, чтобы сделать жизнь на селе более комфортной и благополучной. В этом помогает программа комплексного развития сельских территорий.
Так, благодаря программе началось строительство бассейна в Октябрьском районе, стоимость работ превысило 94 миллиона рублей. На улучшение жилищных условий в 2024 году направили порядка 35 миллионов рублей, средства получили 16 семей на покупку жилья или строительство дома. Субсидии также направляются на образование студентов.
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