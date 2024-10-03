03 октября 2024

Челябинский губернатор Текслер сделал заявление о будущем сел

Губернатор Текслер: в Челябинской области будут продолжать развитие сел
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, М5. Челябинск, текслер алексей, муравьев владимир
Алексей Текслер заявил о продолжении развития села Фото:

Развитие сельских территорий Челябинской области является приоритетным направлением работы областных властей. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер.

«Для Челябинской области развитие села — стратегический приоритет. Программа комплексного развития сельских территорий преображает южноуральские села: благоустраиваются парки, модернизируется дорожная инфраструктура, строятся спортивные сооружения, реставрируются памятные места», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона уточнил, что только за текущий год на реализацию мероприятий госпрограммы из федерального и областного бюджетов выделено 174,1 миллионов рублей. Он отметил важность динамичного развития муниципалитетов для того, чтобы сделать жизнь на селе более комфортной и благополучной. В этом помогает программа комплексного развития сельских территорий.

Так, благодаря программе началось строительство бассейна в Октябрьском районе, стоимость работ превысило 94 миллиона рублей. На улучшение жилищных условий в 2024 году направили порядка 35 миллионов рублей, средства получили 16 семей на покупку жилья или строительство дома. Субсидии также направляются на образование студентов.

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Развитие сельских территорий Челябинской области является приоритетным направлением работы областных властей. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер. «Для Челябинской области развитие села — стратегический приоритет. Программа комплексного развития сельских территорий преображает южноуральские села: благоустраиваются парки, модернизируется дорожная инфраструктура, строятся спортивные сооружения, реставрируются памятные места», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что только за текущий год на реализацию мероприятий госпрограммы из федерального и областного бюджетов выделено 174,1 миллионов рублей. Он отметил важность динамичного развития муниципалитетов для того, чтобы сделать жизнь на селе более комфортной и благополучной. В этом помогает программа комплексного развития сельских территорий. Так, благодаря программе началось строительство бассейна в Октябрьском районе, стоимость работ превысило 94 миллиона рублей. На улучшение жилищных условий в 2024 году направили порядка 35 миллионов рублей, средства получили 16 семей на покупку жилья или строительство дома. Субсидии также направляются на образование студентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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