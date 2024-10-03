Челябинский губернатор Текслер сделал заявление о будущем сел

Губернатор Текслер: в Челябинской области будут продолжать развитие сел

04 октября 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер заявил о продолжении развития села Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Развитие сельских территорий Челябинской области является приоритетным направлением работы областных властей. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер. «Для Челябинской области развитие села — стратегический приоритет. Программа комплексного развития сельских территорий преображает южноуральские села: благоустраиваются парки, модернизируется дорожная инфраструктура, строятся спортивные сооружения, реставрируются памятные места», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что только за текущий год на реализацию мероприятий госпрограммы из федерального и областного бюджетов выделено 174,1 миллионов рублей. Он отметил важность динамичного развития муниципалитетов для того, чтобы сделать жизнь на селе более комфортной и благополучной. В этом помогает программа комплексного развития сельских территорий. Так, благодаря программе началось строительство бассейна в Октябрьском районе, стоимость работ превысило 94 миллиона рублей. На улучшение жилищных условий в 2024 году направили порядка 35 миллионов рублей, средства получили 16 семей на покупку жилья или строительство дома. Субсидии также направляются на образование студентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Развитие сельских территорий Челябинской области является приоритетным направлением работы областных властей. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер. «Для Челябинской области развитие села — стратегический приоритет. Программа комплексного развития сельских территорий преображает южноуральские села: благоустраиваются парки, модернизируется дорожная инфраструктура, строятся спортивные сооружения, реставрируются памятные места», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что только за текущий год на реализацию мероприятий госпрограммы из федерального и областного бюджетов выделено 174,1 миллионов рублей. Он отметил важность динамичного развития муниципалитетов для того, чтобы сделать жизнь на селе более комфортной и благополучной. В этом помогает программа комплексного развития сельских территорий. Так, благодаря программе началось строительство бассейна в Октябрьском районе, стоимость работ превысило 94 миллиона рублей. На улучшение жилищных условий в 2024 году направили порядка 35 миллионов рублей, средства получили 16 семей на покупку жилья или строительство дома. Субсидии также направляются на образование студентов.