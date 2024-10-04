Челябинский уполномоченный Сударенко поможет жителям подтопленных домов

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Пресс-конференция избиркома по итогам выборов. Челябинск, сударенко юлия
Юлия Сударенко вызвалась помочь жителям Металлургического района Фото:

В Металлургическом районе Челябинска необходима сеть водоотведения, которая спасет местных жителей от регулярного подтопления участков. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«Ко мне поступило коллективное обращение жителей поселка Першино, которые на протяжении длительного времени пытаются решить проблему с неудовлетворительным состоянием дренажной системы, которая проходит сквозь их участки. В воде дома, огороды, дороги — жители частного сектора в Металлургическом районе жалуются на регулярное подтопление своих участков», — пояснила Сударенко.

По словам Сударенко, переписка с органами местного самоуправления результата не принесла, тем более что никто до сих пор не выяснил причину появления воды, в том числе зимой.

«В ходе сегодняшней встречи договорились о необходимости улучшения технических характеристик существующей системы водоотведения, для решения проблемы в глобальном смысле в интересах жителей мы подготовили рекомендации, а прокуратура внесла представление. Ситуацию мы не отпустим, и будем бороться за их права», — добавила Сударенко.

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В Металлургическом районе Челябинска необходима сеть водоотведения, которая спасет местных жителей от регулярного подтопления участков. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. «Ко мне поступило коллективное обращение жителей поселка Першино, которые на протяжении длительного времени пытаются решить проблему с неудовлетворительным состоянием дренажной системы, которая проходит сквозь их участки. В воде дома, огороды, дороги — жители частного сектора в Металлургическом районе жалуются на регулярное подтопление своих участков», — пояснила Сударенко. По словам Сударенко, переписка с органами местного самоуправления результата не принесла, тем более что никто до сих пор не выяснил причину появления воды, в том числе зимой. «В ходе сегодняшней встречи договорились о необходимости улучшения технических характеристик существующей системы водоотведения, для решения проблемы в глобальном смысле в интересах жителей мы подготовили рекомендации, а прокуратура внесла представление. Ситуацию мы не отпустим, и будем бороться за их права», — добавила Сударенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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