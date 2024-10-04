Между Челябинском и Москвой запустят дополнительные авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ural airlines, авиакомпания уральские авиалинии, ra73832
«Уральские авиалинии» начнут совершать по одному перелету еженедельно в оба направления Фото:

Из Челябинска с 31 октября возобновляются еженедельные рейсы в аэропорт Домодедово (Москва). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Курчатов.

«С 31 октября из Челябинска возобновляются рейсы в московский аэропорт Домодедово. На текущий момент рейсы заявлены с частотой один раз в неделю», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

Перелеты будет осуществлять компания «Уральские Авиалинии». В расписании указаны вылеты из Челябинска по четвергам, в обратном направлении — по пятницам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Челябинска с 31 октября возобновляются еженедельные рейсы в аэропорт Домодедово (Москва). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Курчатов. «С 31 октября из Челябинска возобновляются рейсы в московский аэропорт Домодедово. На текущий момент рейсы заявлены с частотой один раз в неделю», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. Перелеты будет осуществлять компания «Уральские Авиалинии». В расписании указаны вылеты из Челябинска по четвергам, в обратном направлении — по пятницам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...