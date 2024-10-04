Между Челябинском и Москвой запустят дополнительные авиарейсы

«Уральские авиалинии» начнут совершать по одному перелету еженедельно в оба направления
Из Челябинска с 31 октября возобновляются еженедельные рейсы в аэропорт Домодедово (Москва). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Курчатов.
«С 31 октября из Челябинска возобновляются рейсы в московский аэропорт Домодедово. На текущий момент рейсы заявлены с частотой один раз в неделю», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.
Перелеты будет осуществлять компания «Уральские Авиалинии». В расписании указаны вылеты из Челябинска по четвергам, в обратном направлении — по пятницам.
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