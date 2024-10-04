Лукашенко пообещал помочь Украине в восстановлении страны

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Белоруссия окажет Украине помощь, заявил Лукашенко
Белоруссия окажет Украине помощь, заявил Лукашенко Фото:

Белоруссия готова оказать поддержку Украине в процессе восстановления после военного конфликта. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении страны после конфликта», — передает слова Лукашенко агентство «БЕЛТА». Он призвал украинское руководство сосредоточиться на восстановлении страны с поддержкой белорусов.

Александр Лукашенко в 2023 году также заявлял, что Белоруссия будет поддерживать население Украины в случае необходимости. Также глава государства отмечал, что страна предпримет шаги для мирного сосуществования с Киевом.

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Белоруссия готова оказать поддержку Украине в процессе восстановления после военного конфликта. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. «Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении страны после конфликта», — передает слова Лукашенко агентство «БЕЛТА». Он призвал украинское руководство сосредоточиться на восстановлении страны с поддержкой белорусов. Александр Лукашенко в 2023 году также заявлял, что Белоруссия будет поддерживать население Украины в случае необходимости. Также глава государства отмечал, что страна предпримет шаги для мирного сосуществования с Киевом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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