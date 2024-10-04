Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц

Марина Восканьянц скончалась в возрасте 90 лет
Ушла из жизни художник-мультипликатор Марина Восканьянц. Об этом рассказал шеф-редактор киностудии, заслуженный работник культуры России Сергей Капков.
«В возрасте 90 лет умерла художник-мультипликатор Марина Восканьянц», — написал в своем telegram-канале Капков. Она работала в «Союзмультфильме» с 1959 по 1991 год, специализировавшись на танцевальных сценах.
Среди ее известных работ — «Трое из Простоквашино», «Дюймовочка», «Три толстяка», и «Щелкунчик». Восканьянц была также преподавателем во ВГИКе и получила множество наград за свой вклад в анимацию.
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