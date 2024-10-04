В Челябинской области ввели режим ЧС из-за дождей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел в регионе режим ЧС. Как сообщила пресс-служба регионального минсельхоза, это связано с тем, что на территории девяти районов выпало от 200 до 300% осадков.
«Глава региона принял решение о введении с 3 октября чрезвычайной ситуации регионального характера. Её причиной стали дожди: на территории девяти районов выпало от 200 до 300% осадков среднемесячной нормы», — сообщили в ведомстве.
Введение режима ЧС позволит аграриям получить необходимую поддержку и компенсации за ущерб, причиненный непогодой. В зоне ЧС оказались Агаповский, Аргаяшский, Красноармейский, Нагайбакский, Нязепетровский, Сосновский, Чебаркульский, Чесменский районы и Миасский городской округ. Предполагается создание комиссий для оценки ущерба и пересмотр возможности использования поврежденных посевов.
Весной регион столкнулся с заморозками, погубившими часть урожая. Неприятности продолжились в летний период, когда выпало значительное количество осадков. Властям тогда также пришлось объявлять чрезвычайную ситуацию.
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