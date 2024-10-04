Пьяный мужчина пригрозил устроить взрыв в московском метро

04 октября 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Москвич с военной сумкой угрожал устроить взрыв на севере Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Некий мужчина пятидесяти четырех лет, находящийся в нетрезвом состоянии, пригрозил устроить взрыв в Москве, вблизи станции метро «Тимирязевская». Об этом сообщает журналисты издания «360.ru». «Нетрезвый пригрозил устроить взрыв в Москве. У него с собой [была] военная сумка», — сообщил источник 360.ru. Дебошира поймали и поместили в карету скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некий мужчина пятидесяти четырех лет, находящийся в нетрезвом состоянии, пригрозил устроить взрыв в Москве, вблизи станции метро «Тимирязевская». Об этом сообщает журналисты издания «360.ru». «Нетрезвый пригрозил устроить взрыв в Москве. У него с собой [была] военная сумка», — сообщил источник 360.ru. Дебошира поймали и поместили в карету скорой помощи.