Пьяный мужчина пригрозил устроить взрыв в московском метро

Москвич с военной сумкой угрожал устроить взрыв на севере Москвы
Некий мужчина пятидесяти четырех лет, находящийся в нетрезвом состоянии, пригрозил устроить взрыв в Москве, вблизи станции метро «Тимирязевская». Об этом сообщает журналисты издания «360.ru».
«Нетрезвый пригрозил устроить взрыв в Москве. У него с собой [была] военная сумка», — сообщил источник 360.ru. Дебошира поймали и поместили в карету скорой помощи.
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