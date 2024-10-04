Пьяный мужчина пригрозил устроить взрыв в московском метро

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, цска, метро
Москвич с военной сумкой угрожал устроить взрыв на севере Москвы Фото:

Некий мужчина пятидесяти четырех лет, находящийся в нетрезвом состоянии, пригрозил устроить взрыв в Москве, вблизи станции метро «Тимирязевская». Об этом сообщает журналисты издания «360.ru».

«Нетрезвый пригрозил устроить взрыв в Москве. У него с собой [была] военная сумка», — сообщил источник 360.ru. Дебошира поймали и поместили в карету скорой помощи.

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Некий мужчина пятидесяти четырех лет, находящийся в нетрезвом состоянии, пригрозил устроить взрыв в Москве, вблизи станции метро «Тимирязевская». Об этом сообщает журналисты издания «360.ru». «Нетрезвый пригрозил устроить взрыв в Москве. У него с собой [была] военная сумка», — сообщил источник 360.ru. Дебошира поймали и поместили в карету скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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