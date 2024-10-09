09 октября 2024

Минцифры: в РФ готовятся раздать Wi-Fi в самолетах и поездах

© Служба новостей «URA.RU»
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Выйти в интернет можно будет на любом виде транспорта
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Минцифры прорабатывает технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi для доступа к интернету в самолетах, поездах и на кораблях. Вопрос Госкомиссия по радиочастотам рассмотрит на заседании в четвертом квартале 2024 года. Об этом сообщил замминистра Дмитрий Угнивенко в ответе главе комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославу Нилову.

«Принятие данного решения позволит осуществлять высокоскоростной доступ к интернету на подвижных объектах. Речь идет о воздушных, морских и речных судах, наземном транспорте на всей территории РФ», — передает данные документа газета «Известия».

Для реализации технологии могут использовать спутниковые системы «СКИФ» и «Экспресс-РВ», разрабатываемые «Роскосмосом». Также в планах использовать проект ООО «Бюро 1440» по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для передачи данных.

Руководитель «Бюро 1440» Ксения Лазаренко заявила, что спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах появится уже в 2027 году, передает RT. Она подчеркнула, что выходить в сеть можно будет на протяжении всего пути.

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Минцифры прорабатывает технологии беспроводной передачи данных Wi-Fi для доступа к интернету в самолетах, поездах и на кораблях. Вопрос Госкомиссия по радиочастотам рассмотрит на заседании в четвертом квартале 2024 года. Об этом сообщил замминистра Дмитрий Угнивенко в ответе главе комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославу Нилову. «Принятие данного решения позволит осуществлять высокоскоростной доступ к интернету на подвижных объектах. Речь идет о воздушных, морских и речных судах, наземном транспорте на всей территории РФ», — передает данные документа газета «Известия». Для реализации технологии могут использовать спутниковые системы «СКИФ» и «Экспресс-РВ», разрабатываемые «Роскосмосом». Также в планах использовать проект ООО «Бюро 1440» по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для передачи данных. Руководитель «Бюро 1440» Ксения Лазаренко заявила, что спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах появится уже в 2027 году, передает RT. Она подчеркнула, что выходить в сеть можно будет на протяжении всего пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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