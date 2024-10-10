На выходных челябинцам предлагают сыграть в «настолки», сходить на стендап и ресторанную вечеринку. Афиша

В Челябинске на выходных выступит комик Леонид Кулаков и пройдут стендап-шоу

11 октября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В выходные бары и рестораны будут наполнены музыкой и танцами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске на выходных, 12 и 13 октября, выступит юморист и участник шоу Stand Up Леонид Кулаков, а также пройдут стендапы местных комиков. Ожидаются и вечеринки в ресторанах. Об этих и других культурных событиях — в материале URA.RU. Настольные игры: стратегии, арены и битвы В магазине настольных игр Hobby Games на этих выходных проведут четыре мероприятия. В субботу, 12 октября состоится игра «Войны Черной розы». Ее участники станут могущественными магами, которые хотят стать Великими Магистрами ложи, чтобы заполучить силу артефакта — Черной Розы. Поиграть предлагают в настольные игры разного формата Фото: Александр Мамаев © URA.RU Там же 13 октября поиграют в настольную дуэль «Трон кубов», посвященную битвам героев с уникальными способностями. Вечером пройдет игра «Ярость Дракулы. Третья редакция» и «Последний день Атлантиды», смысл которой заключается в спасении себя и клада с разрушающегося острова. Стоимость участия — 300 рублей. Встреча любителей японской анимации состоится 12 октября в креативном пространстве «Колибри». На мероприятии обсудят мотивы, мировоззрение и другие качества персонажей из аниме. Также удастся посмотреть отрывки из фильмов и рассказать о своих предпочтениях. Вход свободный. Ресторанные и барные вечеринки В ресторане «Максимилианс» 12 октября запланирована вечеринка «Для своих» с известными хитами. Стоимость посещения — 1250 рублей. Потанцевать на выходных предлагают и в Bla Bla баре. В клубе-ресторане «Заря» 12 октября хедлайнером станет диджей Малетин. До 0:00 также пройдут ужин и интерактивы от ведущего. Стоимость до 23:00 свободный для всех, после — 500 рублей для мужчин. Новые программы стендапов этих выходных Ведущий в проекте Павла Воли и участник шоу Stand Up на ТНТ Леонид Кулаков 12 октября представит челябинцам свою новую программу «Ищу жену». Мероприятие состоится в кинотеатре «Победа». Стоимость посещения — от 800 рублей. В программе этих выходных — стендап известного юмориста Фото: Сергей Русанов © URA.RU Комик из Екатеринбурга Александр Овсянников и юморист из Челябинска Данил Плохов представят 13 октября совместное выступление «Челябинск + Екатеринбург». На стендап-вечере гости смогут выбрать того, кто смешнее шутит — земляк или сосед. Стоимость — 500 рублей. Программу FakeNews проведут 13 октября в баре Hops Spot. Стендап-шоу включает в себя обсуждение реальных и придуманных новостей. Перед гостями будет стоять задача различить, где правда, а где ложь. Стоимость билета — от 200 рублей. Интересное для женщин Звездными гостями форума станут Нина Зверева, Тутта Ларсен и Екатерина Гершуни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала» пройдет в конгресс-холле «Таганай» 12 и 13 октября. В рамках мероприятия проведут круглые столы с экспертами, открытие лектории, мастер-классы, консультации, выставки и концерт. Также будет открыт кружево-маркет. Форум охватит темы отношений, воспитания детей, красоты и здоровья. Участие бесплатное. Посетить с семьей Интерактивный фестиваль инженерных профессий стартует 12 октября на площадке ТРК «Алмаз». В программе мероприятия: мастер-класс по определению цифрового биополя человека и ЭМГ, опыты с микроскопами, роботы, гонки самосвалов, химические опыты и многое другое. Также на ярмарке дорожных вакансий разместят более 13 компаний. Подробнее — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходных, 12 и 13 октября, выступит юморист и участник шоу Stand Up Леонид Кулаков, а также пройдут стендапы местных комиков. Ожидаются и вечеринки в ресторанах. Об этих и других культурных событиях — в материале URA.RU. В магазине настольных игр Hobby Games на этих выходных проведут четыре мероприятия. В субботу, 12 октября состоится игра «Войны Черной розы». Ее участники станут могущественными магами, которые хотят стать Великими Магистрами ложи, чтобы заполучить силу артефакта — Черной Розы. Там же 13 октября поиграют в настольную дуэль «Трон кубов», посвященную битвам героев с уникальными способностями. Вечером пройдет игра «Ярость Дракулы. Третья редакция» и «Последний день Атлантиды», смысл которой заключается в спасении себя и клада с разрушающегося острова. Стоимость участия — 300 рублей. Встреча любителей японской анимации состоится 12 октября в креативном пространстве «Колибри». На мероприятии обсудят мотивы, мировоззрение и другие качества персонажей из аниме. Также удастся посмотреть отрывки из фильмов и рассказать о своих предпочтениях. Вход свободный. В ресторане «Максимилианс» 12 октября запланирована вечеринка «Для своих» с известными хитами. Стоимость посещения — 1250 рублей. Потанцевать на выходных предлагают и в Bla Bla баре. В клубе-ресторане «Заря» 12 октября хедлайнером станет диджей Малетин. До 0:00 также пройдут ужин и интерактивы от ведущего. Стоимость до 23:00 свободный для всех, после — 500 рублей для мужчин. Ведущий в проекте Павла Воли и участник шоу Stand Up на ТНТ Леонид Кулаков 12 октября представит челябинцам свою новую программу «Ищу жену». Мероприятие состоится в кинотеатре «Победа». Стоимость посещения — от 800 рублей. Комик из Екатеринбурга Александр Овсянников и юморист из Челябинска Данил Плохов представят 13 октября совместное выступление «Челябинск + Екатеринбург». На стендап-вечере гости смогут выбрать того, кто смешнее шутит — земляк или сосед. Стоимость — 500 рублей. Программу FakeNews проведут 13 октября в баре Hops Spot. Стендап-шоу включает в себя обсуждение реальных и придуманных новостей. Перед гостями будет стоять задача различить, где правда, а где ложь. Стоимость билета — от 200 рублей. Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала» пройдет в конгресс-холле «Таганай» 12 и 13 октября. В рамках мероприятия проведут круглые столы с экспертами, открытие лектории, мастер-классы, консультации, выставки и концерт. Также будет открыт кружево-маркет. Форум охватит темы отношений, воспитания детей, красоты и здоровья. Участие бесплатное. Интерактивный фестиваль инженерных профессий стартует 12 октября на площадке ТРК «Алмаз». В программе мероприятия: мастер-класс по определению цифрового биополя человека и ЭМГ, опыты с микроскопами, роботы, гонки самосвалов, химические опыты и многое другое. Также на ярмарке дорожных вакансий разместят более 13 компаний. Подробнее — в материале URA.RU.