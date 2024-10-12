В Европе закрыли единственный филиал МГУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Словении закрыли единственный филиал МГУ
В Словении закрыли единственный филиал МГУ Фото:

Единственный филиал Московского государственного университета (МГУ) в городе Копер (Словения) закрыли. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Филиал МГУ в городе Копер был открыт нами по их просьбе (Словении — ред.), нам поступило письмо от руководства университета-партнера о том, что закрыли филиал», — заявил Садовничий в беседе с РИА Новости. Он добавил, что инициатором выступила именно Словения. 

Филиал был открыт в 2017 году. Садовничий подчеркнул готовность вуза к продолжению международного сотрудничества. В знак подтверждения он привел пример вручения звания почетного профессора МГУ иностранному гражданину из Германии как знак сотрудничества. Ректор МГУ также отметил участие РФ в конференции по русскому языку в Словакии.

Сегодня большинство филиалов российских вузов расположены в странах СНГ, в частности в Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Белоруссии и Молдове. Садовничий подчеркнул, что планы по расширению российского присутствия включают новые филиалы в странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Единственный филиал Московского государственного университета (МГУ) в городе Копер (Словения) закрыли. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий. «Филиал МГУ в городе Копер был открыт нами по их просьбе (Словении — ред.), нам поступило письмо от руководства университета-партнера о том, что закрыли филиал», — заявил Садовничий в беседе с РИА Новости. Он добавил, что инициатором выступила именно Словения.  Филиал был открыт в 2017 году. Садовничий подчеркнул готовность вуза к продолжению международного сотрудничества. В знак подтверждения он привел пример вручения звания почетного профессора МГУ иностранному гражданину из Германии как знак сотрудничества. Ректор МГУ также отметил участие РФ в конференции по русскому языку в Словакии. Сегодня большинство филиалов российских вузов расположены в странах СНГ, в частности в Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Белоруссии и Молдове. Садовничий подчеркнул, что планы по расширению российского присутствия включают новые филиалы в странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...