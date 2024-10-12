В Европе закрыли единственный филиал МГУ

Единственный филиал Московского государственного университета (МГУ) в городе Копер (Словения) закрыли. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.
«Филиал МГУ в городе Копер был открыт нами по их просьбе (Словении — ред.), нам поступило письмо от руководства университета-партнера о том, что закрыли филиал», — заявил Садовничий в беседе с РИА Новости. Он добавил, что инициатором выступила именно Словения.
Филиал был открыт в 2017 году. Садовничий подчеркнул готовность вуза к продолжению международного сотрудничества. В знак подтверждения он привел пример вручения звания почетного профессора МГУ иностранному гражданину из Германии как знак сотрудничества. Ректор МГУ также отметил участие РФ в конференции по русскому языку в Словакии.
Сегодня большинство филиалов российских вузов расположены в странах СНГ, в частности в Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Белоруссии и Молдове. Садовничий подчеркнул, что планы по расширению российского присутствия включают новые филиалы в странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
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