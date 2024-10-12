В Екатеринбурге врезались две иномарки, приехали три машины скорой помощи. Видео

13 октября 2024 в 05:44 Размер текста - 17 +

Кареты скорой помощи увезли пострадавших в больницу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Бебеля, 59 произошла авария с пятью пострадавшими в двух автомобилях: Renault и Datsun. На место ДТП приехали три кареты скорой помощи, сообщили очевидцы в соцсетях. «По предварительной информации произошло столкновение двух транспортных средств из-за непредоставления преимущества одним из них при повороте налево. Пять человек в настоящий момент доставлены в больницу на осмотр медиками», — уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По словам очевидцев, помимо машин скорой помощи на месте происшествия образовалась толпа людей. Они разговаривали между собой. В комментариях под одним из постов написали, что видели четыре автомобиля экстренной помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Бебеля, 59 произошла авария с пятью пострадавшими в двух автомобилях: Renault и Datsun. На место ДТП приехали три кареты скорой помощи, сообщили очевидцы в соцсетях. «По предварительной информации произошло столкновение двух транспортных средств из-за непредоставления преимущества одним из них при повороте налево. Пять человек в настоящий момент доставлены в больницу на осмотр медиками», — уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По словам очевидцев, помимо машин скорой помощи на месте происшествия образовалась толпа людей. Они разговаривали между собой. В комментариях под одним из постов написали, что видели четыре автомобиля экстренной помощи.