12 октября 2024

В Екатеринбурге врезались две иномарки, приехали три машины скорой помощи. Видео

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Кареты скорой помощи увезли пострадавших в больницу (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Бебеля, 59 произошла авария с пятью пострадавшими в двух автомобилях: Renault и Datsun. На место ДТП приехали три кареты скорой помощи, сообщили очевидцы в соцсетях.

«По предварительной информации произошло столкновение двух транспортных средств из-за непредоставления преимущества одним из них при повороте налево. Пять человек в настоящий момент доставлены в больницу на осмотр медиками», — уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По словам очевидцев, помимо машин скорой помощи на месте происшествия образовалась толпа людей. Они разговаривали между собой. В комментариях под одним из постов написали, что видели четыре автомобиля экстренной помощи.

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В Екатеринбурге на улице Бебеля, 59 произошла авария с пятью пострадавшими в двух автомобилях: Renault и Datsun. На место ДТП приехали три кареты скорой помощи, сообщили очевидцы в соцсетях. «По предварительной информации произошло столкновение двух транспортных средств из-за непредоставления преимущества одним из них при повороте налево. Пять человек в настоящий момент доставлены в больницу на осмотр медиками», — уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По словам очевидцев, помимо машин скорой помощи на месте происшествия образовалась толпа людей. Они разговаривали между собой. В комментариях под одним из постов написали, что видели четыре автомобиля экстренной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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