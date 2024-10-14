На комплексе Пермского научно-исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) потерялся кот Пыжик. Объявление о его поисках опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» преподаватель кафедры «Охрана окружающей среды» Наталья Слюсарь.
«У нас любимчик кафедры кот Пыжик потерялся. Небольшой, худенький. Живет с братиком Рыжиком на кафедре „Охрана окружающей среды“ на улице Профессора Поздеева, 14», — написала Слюсарь.
Изданию 59.ru преподаватель пояснила, что рядом находится частный сектор, и Пыжик мог уйти туда. Тех, кто видел или приютил кота, просят позвонить на кафедру по телефону: 239-17-95.
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