Сотрудники Пермского Политеха ищут потерявшегося кота Пыжика. Фото

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Пыжик мог уйти в частный сектор (архивное фото)
Пыжик мог уйти в частный сектор (архивное фото) Фото:

На комплексе Пермского научно-исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) потерялся кот Пыжик. Объявление о его поисках опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» преподаватель кафедры «Охрана окружающей среды» Наталья Слюсарь.

«У нас любимчик кафедры кот Пыжик потерялся. Небольшой, худенький. Живет с братиком Рыжиком на кафедре „Охрана окружающей среды“ на улице Профессора Поздеева, 14», — написала Слюсарь.

Изданию 59.ru преподаватель пояснила, что рядом находится частный сектор, и Пыжик мог уйти туда. Тех, кто видел или приютил кота, просят позвонить на кафедру по телефону: 239-17-95.

Пыжик живет на кафедре Пермского Политеха
Пыжик живет на кафедре Пермского Политеха
Фото:

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На комплексе Пермского научно-исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) потерялся кот Пыжик. Объявление о его поисках опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» преподаватель кафедры «Охрана окружающей среды» Наталья Слюсарь. «У нас любимчик кафедры кот Пыжик потерялся. Небольшой, худенький. Живет с братиком Рыжиком на кафедре „Охрана окружающей среды“ на улице Профессора Поздеева, 14», — написала Слюсарь. Изданию 59.ru преподаватель пояснила, что рядом находится частный сектор, и Пыжик мог уйти туда. Тех, кто видел или приютил кота, просят позвонить на кафедру по телефону: 239-17-95.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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