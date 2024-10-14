14 октября 2024

Кубок Губернатора по конкуру соберет лучших всадников в Челябинске. Афиша

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Кубок Губернатора получит спортсмен, прыгнувший через препятствие 135 сантиметров
Кубок Губернатора получит спортсмен, прыгнувший через препятствие 135 сантиметров Фото:

В Челябинске с 17 по 19 октября пройдет Кубок Губернатора региона по конкуру, посвященный памяти экс-главе областного центра Петра Сумина. Более 50 спортсменов из шести регионов России будут соревноваться за трофей, созданный знаменитыми Златоустовскими мастерами, сообщили в пресс-службе минспорта региона.

«17, 18, 19 октября в конно-спортивном комплексе „РИФЕЙ“ более 50 участников из шести регионов России вступят в борьбу за дипломы, медали и конечно же за уникальный Кубок Губернатора Челябинской области. 17 октября спортсмены посоревнуются на высотах — 90, 105 и 130 см, 18 октября –100 и 115 см», — сообщили в пресс-службе министерства спорта.

Каждый день соревнований всадников ожидают различные высоты препятствий. Розыгрыш главного приза — Кубка Губернатора состоится 18 октября. Тогда спортсмены будут прыгать через препятствия высотой 135 сантиметров. За Гран-при поборются в заключительный день, на высоте 140 сантиметров. Вход на мероприятие свободный.

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В Челябинске с 17 по 19 октября пройдет Кубок Губернатора региона по конкуру, посвященный памяти экс-главе областного центра Петра Сумина. Более 50 спортсменов из шести регионов России будут соревноваться за трофей, созданный знаменитыми Златоустовскими мастерами, сообщили в пресс-службе минспорта региона. «17, 18, 19 октября в конно-спортивном комплексе „РИФЕЙ“ более 50 участников из шести регионов России вступят в борьбу за дипломы, медали и конечно же за уникальный Кубок Губернатора Челябинской области. 17 октября спортсмены посоревнуются на высотах — 90, 105 и 130 см, 18 октября –100 и 115 см», — сообщили в пресс-службе министерства спорта. Каждый день соревнований всадников ожидают различные высоты препятствий. Розыгрыш главного приза — Кубка Губернатора состоится 18 октября. Тогда спортсмены будут прыгать через препятствия высотой 135 сантиметров. За Гран-при поборются в заключительный день, на высоте 140 сантиметров. Вход на мероприятие свободный.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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